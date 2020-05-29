逃犯條例｜青年認襲警判罰款　控方想再傳證人　官指極不公拒絕

青年賴雲龍去年7月參與「光復沙田」遊行期間用雨傘「篤」警長，承認襲警罪被判罰款2000元。律政司認為刑罰過輕，申請刑期覆核，望改判監禁式刑罰。裁判官高偉雄今（29日）於西九龍法院指，律政司在覆核中提出傳召新證人，顯然想藉此加強案情的嚴重性，這和答辯時依賴的事實基礎不符。他早前判刑時，已考慮案情、被告背景等種種因素量刑，遂駁回律政司的申請，維持原判。

被告賴雲龍認篤警盾，認襲警罰款2000元，律政司不服，在西九龍法院求加刑。(資料圖片)

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被告賴雲龍案發時19歲，現時20歲。他承認於去年7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳，今年2月15日被判罰款2000元，但因涉另一宗區域法院的案件而繼續還押。

官指再傳證人對被告極之不公

律政司代表早前指被告的舉動極具挑釁性及鼓動性，很可能引發更嚴重的衝突。他欲傳召兩名警員作供，讓法庭了解來龍去脈。裁判官直指，控方明顯想藉此加強案情的嚴重性，這和答辯時依賴的事實基礎不符。控方當初選擇性地不將該兩人的證供向法庭披露，若法庭容許傳新證人作供，會對被告極之不公。

強調判刑須視乎案情

裁判官同意法庭有責任保護警員，但法庭仍需視乎案情、被告背景等量刑，襲警案被告一般會被判即時監禁的說法，並不正確。

他認為，被告在警方防線襲擊警長是加刑因素，尤其是該處曾有示威活動，被告所為或會激發他人引起進一步衝突，被告亦未有理會警方的警告。惟警方沒有從單獨行事的被告檢取面罩、護盾等其他物品，他不認為被告有預謀襲擊。

被告有招認並承擔刑責

裁判官續道，警長推進時，被告保持舉傘的動作，至相距一米多時，才以雨傘末端篤向對方胸口，警長則以圓盾擋住。法庭不難想像警方嚴密監視被告在案發前一剎那的一舉一動，該警長被傘所傷的可能性非常低。被告以傘作武器屬加刑理由，但法庭不會給予很大比重。

對於律政司代表稱被告無悔意，裁判官澄清被告雖向感化官表示自己在道德上正確，但警誡下即時招認，亦願承擔刑責，展示了悔意。

還柙100天等同判囚4月

他同意被告因家庭破碎、求學時受欺凌，而變得自我。雖然年輕不成熟非犯案藉口，但被告之舉充分反映他無知、愚蠢及不成熟。被告被判刑時已還柙100天，等同被判4個月監禁，對被告及公眾已有足夠阻嚇性。

基於以上原因，裁判官維持原判。他又引高等法院的判詞，指法庭須考慮個別犯案人的背景、犯案情況及犯案理由來量刑，不應過分「機械式」地判刑，而是有需要彰顯對犯案人個人來說的公義(individual justice)。

被告患有自閉症譜系障礙

庭上透露醫生診斷被告患有自閉症譜系障礙。被告表示社交網絡及支援薄弱，閒時都是上網玩遊戲，但因2014年的社會運動改變，而母親曾帶他出席某紀念晚會亦有影響。他聲稱最初參與和平示威，但因警方執法及青年墮樓事件而走上前線。

案件編號：STCC3290/2019