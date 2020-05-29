新冠肺炎｜大埔那打素醫院負壓系統失靈　7周內第8次有公院現故障

新型冠狀病毒肺炎在港爆發期間，本港公立醫院隔離病房負壓系統屢出事故，7個星期內，負壓系統八度出現故障，最新一宗事故發生在大埔那打素醫院。 醫院管理局今天（29日）在疫情記者會上公布，該院負壓系統在今早一度暫停運作18分鐘，病房中更有一名肺癆病人。不過，醫管局指，該病人已服用藥物兩周，傳播能力應不高，而負壓系統失靈期間，病房門關上，醫護人員也有合適裝備，料傳播風險不高。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，大埔那打素醫院隔離病房的負壓系統在今早10時17分發出警報，醫護人員要求機電工程署人員調查事件，後在10時35分透過人手重啟系統，但系統故障原因仍有待調查。

何婉霞指，負壓系統暫停了18分鐘，病房內有3間單人房，分別住了一名肺癆病人、一名懷疑肺癆病人及一名懷疑新冠肺炎病人，但該懷疑新冠肺炎病人已證實對病毒測試呈陰性反應。何婉霞稱，三名病人在事故期間都沒有離開病房，房門關閉，無人出入，醫護人員有佩戴N95等合適防護裝備，亦無進行高風險的醫療程序，醫管局評估後，認為傳播風險低。

肺癆病人服用抗肺癆藥物超過兩星期

被問到該名肺癆病人有無可能在事故期間傳染到病房內的其他病人時，何婉霞表示，該名病人住院已一段時間，亦服用抗肺癆藥物超過兩星期，傳播能力低，「唔係好擔心佢會傳比其他人。」

何婉霞稱，醫管局已經要求機電工程署盡快徹底檢查系統及維修，就早前數間醫院的負壓系統事故，機電署已提交調查報告，指是由於機件故障引致系統失靈，已經進行維修。至於瑪嘉烈醫院傳染病大樓負壓系統在4月發生故障的事件，6月上旬應有詳細調查報告

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，大埔那打素醫院隔離病房的負壓系統在今早暫停運作18分鐘。（余俊亮攝）

負壓系統接二連三出現故障，醫管局應負上甚麼責任？何婉霞指，公立醫院每年夏天會就通風系統作徹底檢查，除了這次「大檢」外，也有不同預防性的維修及檢查，希望有助防止同類事件再次發生。

4月13日，瑪嘉烈醫院傳染病大樓負壓系統停止運作最多34分鐘，此後北區醫院、屯門醫院、瑪麗醫院、博愛醫院的負壓系統亦現故障，今次大埔那打素醫院已是7個星期內，第6間「出事」的公立醫院，而由於北區醫院在五日內三度發生故障，令累計事故次數達到8次。

大埔那打素醫院隔離病房的負壓系統在今早10時17分發出警報，醫護人員要求機電工程署人員調查事件，後在10時35分透過人手重啟系統。（資料圖片）

另外，何婉霞指，醫管局最新的裝備存量可用2個多月，包括2600萬個外科口罩、230萬個N95、390萬件保護衣、650萬個面罩。她指，N95供應量仍然不明朗，而且公立醫院考慮恢復部份服務，因此存貨量仍然緊張，醫管局會繼續考慮不同替代方案。