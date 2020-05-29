新冠肺炎｜張竹君：粵港澳三地有空間放寬通關　正檢視限聚令

本港新型冠狀病毒疫情緩和，今日（29日）新增13宗巴基斯坦輸入個案，確計宗數達1080宗，包括一宗疑似個案。今日是連續第15天沒有新增本地個案。 衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，留意到內地、香港與澳門的疫情已穩定了一段時間，三地有空間可以放寬通關，粵港澳三地的相關單位已在商討聯防聯控工作。她又說，政府正檢視是否有空間放寬「限聚令」，會考慮多種因素，市民應盡量減少不必要聚會。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，留意到內地、香港與澳門的疫情已穩定了一段時間，三地有空間可以放寬通關，相關單位已在商討聯防聯控工作，有消息會盡快公布。

張竹君又說，政府正檢視是否有空間放寬限聚令，會考慮多種因素，疫情是其中之一。她坦言「限聚令」人數是4人或8人都沒有科學依據，疫情仍在全球大流行，本港可能會繼續有輸入個案，亦未知本地個案是否會「斷尾」，所以市民應盡量減少不必要的聚會。她表示，市民在未來一段長時間仍可能需要戴口罩及保持手部衞生，如人群不戴口罩聚集，例如吃飯與唱卡拉OK，傳播病毒的風險較高。

張竹君稱，如市民獨自在街上跑步，不與其他人接觸，未必需要戴口罩。（余俊亮攝）

有報道指，一名14歲中三女生昨日上體育課期間，戴着口罩緩步跑後突然暈倒，被送院急救。被問到做運動是否應戴口罩，張竹君稱，如市民獨自在街上跑步，不與其他人接觸，未必需要戴口罩；但當一群人一同做不太劇烈的運動，則戴口罩比較安全。