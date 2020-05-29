菜販認兩年姦女5次　長女爆祖母迫寫樣辦信為父求情　囚15年9月

中年菜販自妻子離開後，獨力照顧三名子女。惟他自次女6歲起，多番性侵對方。其中一次強姦次女時更遭6至7歲的幼子撞破，惟單親父僅稱：「唔關你事。」並繼續向次女施暴。他早前承認強姦和企圖強姦等共八罪，被告的長女更透露，祖母要她跟樣辦為被告寫求情信。高等法官張慧玲今(29日)判刑時形容本案極為嘔心。被告在案中未有使用安全套，明顯是為增加其歡愉。遭幼子目擊仍繼續犯案，法官斥責其行為可恥，只顧滿足自己的性慾，亦不相信子女有真心求輕判父親，判被告入獄15年9個月。

49歲被告多次侵犯次女，在高等法院承認8項強姦及企圖強姦罪。(資料圖片)

現年49歲的被告，為賣菜散工。他早前承認於2011年至2014年間，兩次企圖強姦次女X，以及於2015至2017年間五次強姦X。X在案發時介乎6至11歲。此外，他亦承認於2018年虐待長女Y。

對祖母與被告同一陣線感失望

法官判刑時引述被告三名子女的心理報告， 遭父性侵的次女X事後感羞恥，難以相信他人，認為被告出賣和傷害。報告亦提及，她覺家庭壓力而為被告寫求情信；曾目擊二家姐遭侵犯的幼子Z，覺得要保護姐姐卻未能成功，事後避免回想事件；至於長女Y則指其祖母，要她跟著一個樣辦為被告撰寫求情信，Y對於祖母與被告站同一陣線感失望。

法官又透露三名子女撰寫的求情信內容，其中Z形容被告是偉大的父親，Y則指三姐弟已原諒被告。惟法官指，不相信他們是真心求輕判被告。

對次女X所受創傷欠同理心

至於被告的報告指，他多番侵犯次女X或因他經常想起性，對X的性態度扭曲。報告亦指，被告對X所受的創傷欠同理心。

法官判刑時形容，本案案情極為嘔心和令人痛心，被告在X年僅6歲時企圖強姦對方。而他最終未有強姦X，並非因他懸崖勒馬，只是因X當時年幼。而他於X於9歲時成功強姦她，之後多番侵犯，直至X於11歲時來經。根據X的看法，因被告不想令她懷孕才停止。而被告多次侵犯時未有使用安全套，法官認為被告是想增加其性歡愉。而被告未有使用安全套，亦令X有懷孕和感染性病的風險，猶幸兩者都沒有發生。

利用父親身份犯案

此外，被告在其中一次強姦X時，曾遭兒子Z目睹。惟他發現Z看到時，向對方稱：「唔關你事。」然後繼續強姦X。法官斥責被告行為可恥，只顧滿足一己性慾，利用父親身份犯案。考慮以上因素後，法官最終判被告入獄15年9個月。

09年起開始獨力照顧3子女

案情指，被告與妻子於2009年分開後，獨力照顧長女Y、次女X及幼子Z。2011年9月，當時就讀小一的X在被告指示下，兩人互脫褲子，被告圖把陽具插入X的下體，但未能成功。當時X並不知道發生何事，但因感痛楚而哭泣。被告於3年後，再企圖強姦X。

曾5度強姦次女X

此外，被告於2015至2017年間，5次強姦次女X，其中兩次事後把500元給予對方。其中一次事件發生於2015至2016年間，當時6至7歲的兒子Z透過門隙看到被告和X正在性交。而被告發現幼子Z目睹，即說：「唔關你事。」然後繼續強姦X。

曾腳踢長女Y心口

長女Y則於2018年因參加學校活動的問題，與被告理論。被告掌摑Y，又用衣架打Y的膊頭，以及用腳踢她的胸口。此外，次女X於2018年，向一名教會朋友透露曾遭被告侵犯，事件最終報警，被告同年10月被捕。

案件編號：HCCC405/2019