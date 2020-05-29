新冠肺炎｜曾爆群組感染CEO Neway重開　K迷趕光顧：病毒死晒啦

本港的新型冠狀病毒疫情有所緩和，卡拉OK場所、夜店及夜總會、浴室和派對房間今日（29日）起復業。「馬莎唱K群組」患者確診前光顧的銅鑼灣糖街CEO Neway，晚上7時，有大批市民到場等候高歌一曲。 其中正在等候兩位朋友到場的唐小姐顯得非常雀躍，她表示要唱歌發洩情緒，「呢兩個月冇得唱K都好辛苦，喺屋企大嗌，嗌啲歌出嚟！」問到她會否擔心店內的衛生情況，她即時説：「都（相）隔咗咁耐，啲菌（病毒）死晒啦！」分店的價目表顯示，收費較以往未有確診個案前便宜，因此吸引不少人前來玩樂。

$320可唱通宵

銅鑼灣糖街CEONeway因「馬莎唱K群組」而停業，今日重開後，吸引一班唱K愛好者前來高歌玩樂。晚上7時，櫃檯有多批顧客等候入場，大多數為四、五人一組，未有超出限聚令不多於8人一組的限制。記者以顧客身份向職員查詢，對方指四人房間每位為320元，持有學生證者有七折優惠，不包食物，也沒有自助餐供應，但可以玩樂至明日早上5時，價錢的確較以往便宜一點。CEO Neway沒有職員在櫃檯前為客人量度體溫，與另一卡拉OK集團做法有所不同。

都糖街CEO Neway玩樂的唐小姐表示，不擔心場內的衛生問題。 （梁煥敏攝）

客人當中有不少為年輕人，亦有上班一族及家長帶同子女前來玩樂。其中正在等候兩位朋友到場的唐小姐顯得興奮，她表示一直以來，每個月會約定兩位同樣愛好唱歌的朋友到卡拉OK房玩樂，兩個月內不能到卡拉OK房間發洩，有點鬱悶，抗疫期間只好於家中浴室大聲高歌，發洩情緒，「我咪喺廁所度大嗌， 嗌啲歌詞出嚟，嗌到把聲都開晒，的確係唔錯，我平時都係咁樣唱歌發洩。」唐小姐更推介記者唱內地歌手薩頂頂的名曲《左手指月》，稱會唱得特別痛快。

張太帶兒子到CEO Neway唱K,，笑説首日供給客人唱歌玩樂，咪高峰應該最清潔。（梁煥敏攝）

由於糖街CEO Neway曾經出現確診個案，問到會否擔心衛生情況，唐小姐回應說：「（相）隔咗咁耐，啲菌（毒死）都死晒啦，我諗應該乜菌都死晒啦！」她更笑指今日為開業首日，相信咪高峰最衛生乾淨；問她會否擔心再有確診個案，她説會「見步行步」，如有出現社區感染，才會減少到場玩樂。感到安心，並表示已經帶備多支洗手液及空氣淨化器作為預防，認為問題不大。

Neway重開，有向顧客提供口罩。此為 Neway荃灣分店所攝。（歐陽德浩攝）

另外，張太帶同兒子及友人前來唱歌耍樂，她表示多日未有到外面的場所玩樂，加上價錢較以往便宜，順便當為會友吃飯。問她會否擔心衛生情況，張太即笑説：「就係明知今日第一日開，今日一定最乾淨，聽日嘅話已經有人用過支咪，就難講啲啦！」故她選擇首日到場支持。

看到他與兒子未有戴上口罩，她笑言只是趕急忘記戴上，又坦言於房間內未必會戴上口罩唱歌，「又食嘢，又飲嘢，又唱歌，關咗房門就未必會戴啦，出番去多人嘅地方都會戴返嘅。」

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