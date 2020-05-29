新冠肺炎｜Red MR卡拉OK重開即有客　因包房限人頭　料生意減八成

本港在3月兩度爆出卡拉OK新型冠狀病毒感染群組，當局其後要求有關場所暫停營業。近期疫情緩和，政府公布由今日（29日）起，卡拉OK場所、夜店或夜總會、浴室和派對房間四類場所的停業令屆滿，可由零時起復業。不論卡拉OK場所及派對房間，復業後每房不得超過8人，除飲食外市民均要戴口罩唱K耍樂。 曾出現感染群組的RedMR，今日部份分店已重開，但有確診個案的分店則仍關閉。記者到銅鑼灣分店現場所見，下午茶時間，亦見有客人到現場唱K，大多數為四、五人群組。RedMR 公關總監劉鳯儀表示，今日預約客人大多為兩至三人組群，過往用作招呼10人以上的包廂房間，現時最多只能招呼最多8個人，由於將訂房形式改為按人頭收費，她預料生意大減八成。

5月29日，卡拉OK場所、夜店或夜總會、浴室和派對房間四類場所可以重開。（張浩維攝）

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政府公布由今日（29日）起，卡拉OK場所、夜店或夜總會、浴室和派對房間四類場所的停業令屆滿，可由零時起復業。RedMR 公關總監劉鳯儀表示，公司有超過一半K房可用作招呼10人以上，一間16人房間的包場價以往是9800元起跳，現時卻最多只可以容納8個人，只能改以人頭價計算，平均300元一位，即表示一間房平均包場價為2400元起跳，訂房消費相對減少75%，但劉鳯儀指，每次可使用房間的時間會有調整，當中要包括清潔時間，「我哋都預計會少八成生意，加上有啲客見到唔可以一大班人來玩，都未必會來，但係叫做可以營業好過要繼續停。」



過往包場價近一萬元 現大減為2400元

劉説，今日凌晨已有客人急不及待前來唱K，以銅鑼灣分店為例，有大約五組客人預約玩樂，今日下午時分，銅鑼灣分店3樓的大約10間房間，即分店3樓的一半有客人都來玩樂。記者在現場所見，下午五時，有打工仔及大專生到來玩樂，大部份為四、五人一組，於公眾地方亦有戴上口罩。劉續説，早前公司跟食物及衞生局局長陳肇始開會後，同意卡拉OK可以重開，但不能用作唱K玩樂，兩間分店即時投入服務，但只有以往的不足一成生意額。她坦言重要是員工能夠復工，「其實我都明白食嘢都唔會專登嚟我哋度，星期五、六黃金時間只有4、5間房可以開到，但係員工太耐冇返工，我哋都唔想佢哋太擔心只能夠開。」停業58日期間，大部份前線職員需要放無薪假，平均只能夠開工半個月，現時則是全面復工。

為客人量度體溫、派發咪套



問到清潔方面，劉鳯儀表示現時客人入房包場前，會花約20分鐘清潔消毒，較以往多一倍時間，並且會為客人量度體溫、派發放有咪套、識別帶、口罩信封及消毒酒精濕紙巾，又會要求他們填寫健康申報表，「其實我哋而家未見過有人唔肯填，唔會話為咗私隱唔願意寫，大家都知點解要咁做。」又會要求客人唱歌期間戴上口罩，職員到門外會留意房入面情況，一有發現會作提醒，「其實我哋覺得唔算好危險，去茶餐廳食嘢仲危險，你唱親K嘅相信大部份都係認識，你都唔想你朋友有事。」她強調，唱K不是高危活動。

此外，早前出現確診個案的尖沙咀分店，劉表示，店內已換上一半新購入的咪高峰，其他亦已換上新的濾網，所有地方已消毒，相信問題不大，並希望政府可以有第三輪的基金，為他們早前停業提供支援。