九龍灣「膳心小館」不獲續約11月底結業　業主房協：收回自行營運

位於牛頭角彩頤居的「黃店」社企「膳心小館」，今日（30日）接獲房協通知，將在今年11月底營運合約約滿後終止合作，有關餐飲服務轉由房協自行經營。 膳心小館發言人林先生回覆《香港01》查詢時表示，感到彷徨及無奈，擔心餐廳約30至40名員工生計不保，又憂慮一向接受派飯服務的逾百名觀塘區基層長者會受影響。他透露將把握未來數月時間，累積資金，以在區內另覓舖位繼續業務。

膳心小館是「黃店」之一，店內設有「連儂牆」。（廖雁雄攝）

將在石硤尾開新分店

房協「長者安居樂」彩頤居內的餐廳多年來皆以外判形式營運，主要為住宅大樓及院舍長者提供膳食服務，另為會所「喜福會」會員提供餐飲服務。現時的營運機構「膳心小館」在2017年12月1日起進駐，合約期至2020年11月30日屆滿。意味膳心小館未能繼續在原址位置經營。

膳心小館捧場客不少，將在石硤尾開新分店。發言人林先生回覆《香港01》查詢時直言，今日接到房協以信件通知，感到彷徨及無奈，將在今晚召開員工大會，向員工公布事件及交代未來計劃。

40員工恐失業 憂區內基層長者沒飯開

林先生說，由於石硤尾新分店「班底」已大致組成，故現在牛頭角工作的近40名員工難全體安置到新店。他直言，員工中全是長者、中年人士、被捕者或參與示威者，憂心餐廳結業令他們失業：「長者、中年、頭髮五顏六色，甚至有被捕紀錄的『小朋友』，出面好多都不會請，但見到他們辛勤工作，煮的東西好味，都想繼續做」。

膳心小館每天都會向區內約100至120名基層長者派飯，林先生直言，難要求其他社企因應長者健康需要調整調味或食材，將把握未來數月時間，積極增加收入，目標在九龍灣至觀塘一帶另覓合適舖位重開餐廳，一來可保員工就業，二來可繼續服務區內長者。

膳心小館收到房協通知，租約期滿後不再續約。（廖雁雄攝）

房協：決定基於住戶意見及長遠營運效益考慮

不續約是否與膳心小館標明為「黃店」有關？房協回覆表示，決定基於住戶意見及考慮長遠營運效益，不存在其他考慮因素。而房協決定今年12月起自行營運彩頤居的餐飲服務，模式與另一個「長者安居樂」將軍澳樂頤居相若，相信自行營運能為長者住戶及院友提供更適切的服務。

房協表示，已按合約條款，在今日向膳心小館發通知書，說明合約會在期滿後終止，轉由房協自行營運有關餐飲服務，期望未來半年與膳心小館保持良好合作，確保服務順利過渡。