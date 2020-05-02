梁振英狙擊蘋果黃店廣告　FB帖文連番出錯　黎智英「長子黎瑞恩」

有網民發起「五一黃金周」支持黃店，昨日（2日）全港多間黃店外大排長龍，《蘋果日報》亦於報紙頭版刊登部分黃店名單，希望吸引更多支持者。 全國政協副主席兼前特首梁振英今日（2日）再度於Facebook發文狙擊壹傳媒集團主席黎智英，指黎的「大兒子黎瑞恩」經營的8間餐廳沒有被列入《蘋果日報》的黃店名單內，店內亦沒有貼上標語支持社會運動，梁振英認為黎智英的做法是雙重標準，並列出8間餐廳的名稱代替黎宣傳。 惟翻查《蘋果日報》報道，黎智英長子名為黎見恩，次子黎耀恩方是餐廳東主，梁振英於下午2時更改帖文內容，將「大兒子」改為「兒子」，但就仍將「黎耀恩」錯寫為「黎燿恩」。到下午3時半，梁振英終於更正為黎耀恩。

梁振英認為，《蘋果日報》昨日的頭版告示，列了百多間黃店的名稱，其中只有一間餐廳「四季常餐」由黎智英長子「黎瑞恩」經營，另外8間同為黎經營的高價日本餐廳均未包括在名單內，又指曾派人到餐廳內，沒有發現任何標語，周圍亦沒有水井收集雨水，相信餐廳用東江水煮食，質疑黎智英「講一套做一套」，「收埋」黎的8間高價餐廳，是「叫人衝，自己鬆」的證明。

梁振英FB post 連番出錯

梁振英先把經營餐廳的人錯誤寫成「黎瑞恩」，又誤稱他為長子，帖文於發放後約兩小時更改。

此外，帖文中亦出現錯別字，梁指，黎耀恩沒有成為《蘋果日報》出錢收購爆「想」爆片的對象，因此可以專注事業發展，經營多間餐廳，又稱黎耀恩是有為青年，沒有上街示威亦不曾被拘捕。

另外，梁振英標籤了黎耀恩的8間日本餐廳，惟首字與之後的字相隔了一個空位，未能成功標籤目標餐廳，只有第一個字被標籤，無法為餐廳進行有效宣傳，未知是否不懂得用標籤功能，在更改帖文內容後，文末的「黎瑞恩」標籤仍然沒有更改。