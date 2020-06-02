新冠肺炎｜警方「超級電腦」助查14個傳播群組　辨認隱藏接觸者

新型冠狀病毒肺炎襲港，警方於2月21日應衞生署要求，啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS）。警方表示，透過刑偵人員追查確診者發病前14日到訪過的地方及其接觸者，再將資料輸入「超級電腦」，分析有關聯性的資料，從而推算哪裡是傳播熱點，至今共協助調查到14個群組，涉及1,350名確診者及其接觸者，有關工作現仍繼續。其中包括涉及過百名確診者的「酒吧群組」，警方從而辨認到的122名此前未被發現的接觸者，協助衞生署堵截傳播鏈。

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「超級電腦」主要用作協助調查重大事件及複雜案件，於災難事故辨認遇難者，及追蹤傳染病源頭。「超級電腦」在2003年沙士一役成名，現今警方已引入第三代系統，增設傳染病接觸者追蹤功能。警方由2月21日起應衞生署要求啟動系統，並動用刑偵人員協助調查。刑事總部支援科警司施金梭表示，今次主要著力於追尋社區爆發的群組個案，超級傳播者的接觸史及一些零星沒有源頭的個案。

搜集「時、地、人」 助查14個群組

施金梭表示，收到衞生署轉介確診者及其緊密接觸者的初步資料後，透過刑偵人員調查他們發病前後的行程、活動及接觸人士，將「時、地、人」所有資料輸入系統後，由系統將有關聯性資料抽絲剝繭，分析當中有無連接重疊的部分，從而推算哪裡是傳播熱點。就今次疫情，該系統共協助調查14個個案群組，跟進逾1,350名確診者及其接觸者，整合資料後交由衞生署跟進，現時該系統共備存逾1.9萬份相關數據。

蘭桂坊酒吧群組 找到122名隱藏接觸者

港島總區重案組負責追查蘭桂坊酒吧群組個案，耗時大半個月。1B隊主管、高級督察林頌雅表示，共聯絡了218名市民，當中有79位確診者，他們主要透過電話聯絡確診者及接受檢疫人士，利用刑偵技巧引導確診者利用手機訊息記錄、相片等，勾起過去14日的所有行程記憶，包括接觸過什麼人，另亦有派員到涉事酒吧、餐廳調查。

警方最終辨認到有122名此前未被發現的接觸者，並由「超級電腦」統分析整合一些無關連但同一時間及地點出現的人士資料，然後轉介衞生署處理，以及早切斷傳播鏈，但未有透露當中有多少人及後證實確診。談及調查困難，林頌雅表示，曾遇到有市民不願多談而匆忙掛線，但理解他們身體不適，事實上大部分市民都合作，「多謝市民好有心，畀咗好多有用資料。」