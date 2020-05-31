政府推基因組計劃診治遺傳病、罕見病　助解釋同家族為何多人患癌

政府早前宣布，預留12億元撥款，在6年內推行香港基因組計劃。食物及衞生局副秘書長方毅今早（31日）於商台節目表示，希望計劃可提升遺傳病、罕見病的診斷率，及早知悉問題，甚至有助治療，首階段先招募病人接受測序，料年半內作5,000個測序。基因組醫學督導委員會主席梁憲孫指，找出基因問題後，或可解釋在一家人中，為何多人患上癌症，有助下一步治療。 社會上有意見擔心，接受測序後，或會影響日後購買保險。方毅指，原則上毋須向保險公司交代測序結果，根據保險業發出的指引，只有約5%的高端保險產品，或需申報結果。

基因組醫學督導委員會發表首份「香港基因組醫學發展策略」，提出八項建議。（資料圖片／羅君豪攝）

數據庫有助診斷甚至醫治罕見病

方毅及梁憲孫今早接受商台節目《政好星期天》訪問，講述香港基因組計劃。方毅指，將與兒童醫院、瑪麗醫院及威爾斯親王醫院合作，招募病人作自願基因組測序，包括罕見遺傳病，及可能與遺傳基因有關的癌症個案，首階段預料在1年至年半內，作5,000個基因測序，目標在6年作約5萬個程序，以建立大型數據庫。他續指，數據庫有助日後診斷，甚至醫治罕見病。

梁憲孫表示，部分家庭或多人患癌，舉例指部分基因或引致較高機率引致乳癌及腸癌，經過基因組測序後，如發現相關基因，可作定期檢查，甚至預防性手術。他又稱，現時坊間有不少基因檢測，聲稱可找出兒童的天賦，提醒市民應對基因測試加深認識了解，認為相關測試有可能對孩子構成無形壓力。

梁憲孫指，找出基因問題後，或可解釋在一家人中，為何多人患上癌症。（資料圖片）

社會上有人擔心，接受基因組測序後，或影響日後購買保險。方毅指，參與計劃，及接受科研、預測性測序的市民，在購買保險時，原則上毋須向保險公司交代測序結果。他續指，根據保險業近期發出的指引，基本95%的保險都不受影響，其餘5%的高端保險產品方需要申報。梁憲孫指，現時未有就保險業使用基因組資料立法，也未有相關打算，但如業界發現日後有問題，亦不排除需規管。