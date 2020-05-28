衞生署推出戒煙應用程式：吸煙者患癌風險較正常人增逾20倍

5月31日是世界無煙日，衞生署控煙酒辦公室今日（28日）宣布今年戒煙活動的主題為「吸煙與癌症」，希望能令公眾關注吸煙引起的癌症，以及吸煙引致的癌病帶來的長期後遺症，並呼籲吸煙者及早吸煙。

魏智文指，吸煙者比非吸煙者患上癌症風險高10至20倍機會。（歐陽德浩攝）

衞生署控煙酒辦公室主任封螢指，今年戒煙活動的主題為「吸煙與癌症」，將推廣三個癌症，包括咽喉癌、食道癌、膀胱癌。衞生署將於今晚在電視台播放最新的戒煙廣告，並已啟用戒煙應用程式，設有戒煙成就解鎖及吸煙代價提醒。

吸煙將會患上12個癌症

封指，已有研究證實吸煙與12個癌症相關。她以膀胱癌為例，因煙草的毒素會遍布全身，當中尿道的表皮細胞易受毒素影響而病變。她又指，吸煙破壞身體細胞，削弱身體的防禦能力，將會更易受新冠肺炎病毒感染。

香港耳鼻喉科醫學院教育主任委員魏智文指，吸煙者比非吸煙者高10至20倍風險患上癌症，視乎吸煙的時間和數量，而酗酒習慣的吸煙者的癌變風險更高。他指「防範於未然，藥向淺中醫」，呼籲煙民在不幸患上癌症前，盡早戒煙。

煙齡45年的唐先生確診咽喉癌三期，其後接受化療、電療不果，最終需要切除全喉治療。（歐陽德浩攝）

咽喉癌康復者術後無法正常說話

煙齡45年、63歲的唐先生指，於五年前感到喉嚨不適，多次看醫生後未有改善，並確診咽喉癌三期。其後接受化療、電療不果，最終需要切除全喉治療。他指，手術後生活大受影響，例如失去聲帶後需要使用電子發聲器說話、飲食有困難，無法做運動等，只能夠努力習慣生活的不便。「希望其他人唔好好似我咁，做完手術先戒煙。」