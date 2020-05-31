新冠肺炎｜葵涌爆源頭不明小型群組　許樹昌：限聚令延長機會很高

新型冠狀病毒肺炎疫情近日雖漸緩和，惟今日（31日）再錄得兩宗本地感染個案，持續16日的零本地感染「斷纜」。 政府抗疫專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，今次葵涌出現來歷未明的小型爆發，需時小心調查傳播源頭，他相信原定6月4日屆滿的限聚令很大機會需延長，「亦不適宜再放寬。」他又引述海外經驗一旦放鬆或出現第二波疫情，料政府不樂見此情況。 最新本地個案患者的兩位同事對病毒呈弱陽性，許樹昌認為兩人或曾感染已康復，兩批患者發病相隔近一個月，不排除期間有多於一代隱形傳播患者，故需為工作及居住地點人士做病毒檢測。

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最新確診的兩宗個案患者是住在沙田瀝源邨的夫婦，兩人均無外遊，被列作本地感染個案，對上一次有本地個案已是5月13及14日。衞生防護中心調查後發現，34歲女患者於葵涌嘉里貨倉工作的兩名同事對新冠病毒呈弱陽性，均曾於4月底有輕徵病徵。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝） 放寬限聚令原則：無群組感染、無源頭不明 政府抗疫專家顧問成員許樹昌形容，在葵涌出現的是小型爆發，相信隱形傳播鏈仍存，料零星個案不時會出現，只望個案不會演變成社區爆發。 因應疫情而推出的限聚令等社交距離限制措施原定於6月4日屆滿，許樹昌認為，放寬限聚令的原則是本地沒有來歷不明的個案，以及沒有群組爆發，但今次錄得小型爆發，且感染源頭未明，他認為須小心處理，亦要給予衞生防護中心調查有無其他人受感染，雖政府暫未商討，但他相信延長限聚令的機會很高，細節則留待政府公布。 至於關口管制是否適時放寬，許認為本港仍有本地個案，「內地都唔歡迎你」，料需待兩地疫情均平穩才作相應安排。

同事可能曾染疫已康復 中間或再多一代傳播

34歲患者的兩名同事4月底先後有病徵，患者則至5月22日才發病，許樹昌指兩批人發病相隔近一個月，中間或再有多一代患者遭傳播，惟傳播途徑有待當局調查。

患者三度向私家醫生求醫但無留深喉唾液樣本做病毒檢測，許樹昌指不能強制私家醫生收集樣本，只能呼籲他們參與，而市民除了到私家診所外，亦可到政府普通科門診求醫並留樣本。

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