滯留尼泊爾港媽批港府無心接載　當地有孕婦、病人未能上機

新冠肺炎疫情下，全球多地封城、陸空交通受嚴格控制，不少港人滯留異地多月。政府今日（31日）公布已協調尼泊爾駐港總領事館及當地航空公司，安排兩班特別航班，明日（6月1日）由首都加德滿都接載約330名港人回港，佔求助個案約四分之一。 有滯留港媽表示，從沒有收到入境處通知明日有特別航班，又指當地仍有孕婦、學生及病患滯留，其22個月大的兒子因敏感而長滿紅疹，但因封城未能購買合適藥物，兩母子只能困在房間避開致敏原，質疑港府為何不能從人道立場出發接載有急切需要港人返港。 保安局回覆指，兩班航班是由政府與尼泊爾駐港總領事館及當地航空公司協調而安排的特別航班，若在外港人旅程受阻，建議先尋求航空公司或旅行社的協助。

從尼泊爾返港的乘客在抵港後會前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制病毒測試。（資料圖片／余俊亮攝）

截至昨日（30日），入境處累計接獲約1,300名滯留尼泊爾的香港居民有關返港行程求助，今日宣布暫定明日接載滯留港人回港，名額約330個。

消息一出，滯留當地超過三個月的港媽P小姐（化名）並不感到喜悅，皆因她從未收到通知，也不知如何才能登上該航班，大感無助。今年2月中，她與尼泊爾裔丈夫及22個月大兒子回尼泊爾奔喪，居住在距離首都約4小時車程的奇旺（Chitwan），後來因疫情而封城，一家三口面對無止境的等待。

向入境處求助 籲自行聯絡旅行社

P小姐表示，4月底曾發電郵向入境處求助，5月初從小道消息得知當地旅行社及航空公司協商，安排出發香港的航班，但未有確實日期。心存期盼的她再次聯絡入境處，對方解釋有關商業航班是航空公司及旅行社的安排，是否成事屬商業決定，非由港府安排，並在電郵提供香港旅行社聯絡方法，建議她自行聯絡。

滯留多月，不少滯留尼泊爾港人急著回港，她從一些群組得知有人為了一張回港的機票，無論是當地或是香港旅行社，均漁翁撒網式先預繳按金（當地售價約5,500港元，香港售價6,580港元），但獲得的只有未知何時才能出發的希望，沒有確實日期。她先後聯絡過4間旅行社，也曾向當地旅行社購買「沒有日期的機票」，原以為5月底終可出發，後來又被取消；同一旅行社卻成功安排到明日的航班，但她一家三口並不在名單上，對方也沒有解釋原因，僅稱稍後會再安排。

兒子敏感現紅疹

除了不能回港工作，令P小姐最擔心還是兒子的敏感情況，疑居住的環境有致敏原，身上長滿紅疹，加上鄉村地方物資有限，只有不合適的細碼尿片，兒子改飲當地奶粉也現腹瀉，她也未能乘車到較遠處的大型超市購買物資。

雖然入境處安排醫生為兒子遙距看診，從照片判斷是環境敏感而非食物敏感，也建議服用某種藥物，對P小姐算是一種心靈上的支援，但因附近藥房無法購買該藥物，兩母子只能選擇留在房間避開致敏原，兒子也改飲鮮牛奶。看著兒子身上的紅疹、水土不服的不適，作為母親的她只有難過。P小姐質疑，英美兩國至今有不少確診個案，但仍有不少航班返港，港府卻遲遲不能安排專機接載滯留尼泊爾的港人，質疑是種族歧視。

保安局回覆表示，明日由加德滿都出發接載香港居民回港的兩班航班，是由政府與尼泊爾駐港總領事館及當地航空公司協調而安排的特別航班。發言人表示，若在外港人的旅程受阻，建議先尋求航空公司或旅行社的協助；如有需要，特區政府會與相關的駐港領事館、中國駐當地的使領館以及不同航空公司跟進聯繫，盡力安排機位予滯留港人返港。