新冠肺炎｜女患者確診前3度去李玉棠診所求醫　病人聞訊激動爆粗

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署昨日公布一名34歲女病人及其56歲丈夫確診新冠肺炎，屬於源頭不明的本地個案，而女病人於葵涌嘉里溫控貨倉做兼職工，有2名同事都驗出弱陽性。女病人早於5月22日已出現病徵，並先後於25至28日三次到瀝源邨商場的李玉棠西醫診所求醫。 有去李玉棠診所求診的病人得悉有確診患者曾三度到診所後，大感擔心不禁激動爆粗。亦有長期病患者指，醫生並未提供檢測唾液的樣本瓶，而是叫他到胸腔科求醫。

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記者今早（1日）約九時到瀝源邨商場觀察，發現昨日一度關門的李玉棠西醫診重新開業，更有數名長者已在診所內等待求醫。當中有長者口罩半掩，但未見有診所職員提點他們戴上口罩。

食環署昨日（31日）已派員到巴士站、馬路，以及患者所住的祿泉樓消毒。有商場職員指，昨日並未發現有清潔人員為診所內消毒，其後商場派員到診所門外清潔；而李玉棠醫生透過護士轉達不願接受採訪。

李先生今早陪同患腸胃炎的女兒到診所求醫，當得悉新冠肺炎的確診患者曾三度到診所後，大感擔心，不禁激動爆粗。（歐陽德浩攝）

李先生今早陪同患腸胃炎的女兒到診所求醫，當得悉新冠肺炎的確診患者曾三度到診所後，大感擔心，不禁激動爆粗。「X！我都唔知佢有嚟睇過，剩係知住祿泉樓，醫生乜都冇講過，護士又冇講過。」他指，回家後將徹底消毒，並指平日亦會使用滴露消毒用品清潔家中三次，「百幾蚊樽都照買！」

病人指醫生未提供樣本瓶

經常咳嗽的長期病患者王先生已到診所求醫達30年，他引述醫生指，衞生署的指引表明沒接觸過病人毋須擔心。他又透露，曾於28日身體不適到診所求醫，雖然有機會與確診患者共處一室，但並不感到擔心，「做足預防，戴好口罩，洗多啲手，都唔係驚得咁多喇。」

他又指，醫生並未提供檢測唾液的樣本瓶，而是叫他到胸腔科求醫，並澄清自己能區分開感冒和長期病患咳嗽的不同。「傷風感冒會唔舒服，平時咳就會唔同。」

長者不識字 不清楚最新確診個案

氣管不適的邱女士家住沙田圍，不清楚瀝源邨有確診個案，並說「唔識字呀，冇睇報紙。」她指醫生就診時，有戴上眼罩、頭套等裝備，但無告知任何消息。她又指，若知道確診患者曾到診所，便不會前來求醫。