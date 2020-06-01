新冠肺炎｜曾接觸瀝源邨病危女患者救護員確診　任職沙田救護站

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，昨日（31日）新增兩宗本地感染個案，其中一名34歲女患者於葵涌嘉里物流溫控貨倉的包裝工場內工作，以及她的丈夫。據了解，本港今日（6月1日）新增至少三宗確診個案，均與昨日確診的瀝源邨患者有關。兩名在嘉里物流工作的女同事確診，另外一名曾與34歲女患者接觸的救護員亦染病。 消防處表示，有三名救護人員負責送瀝源邨女病人入威院，他們接觸女病人時，因不知道與新冠肺炎有關，僅戴了外科口罩、眼罩和手套。據了解，該名救護員隸屬沙田救護站。

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據了解，一名曾經協助瀝源邨34歲女患者（第1084宗個案）送院的救護員今日確診。消防處昨天回覆查詢時表示，於5月30日上午約8時19分接獲一宗在瀝源邨祿泉樓的緊急救護服務召喚，並調派救護車到場處理。有三名救護人員負責送瀝源邨女病人入威院，他們接觸女病人時，因不知道與新冠肺炎有關，僅戴了外科口罩、眼罩和手套。處方已安排該三人到威院做病毒測試。救護人員把病人送往沙田威爾斯親王醫院後，已即時回局將救護車及所有裝備進行消毒。

據悉，該名確診的救護員除了接觸過第1084宗個案，早前亦曾送過海外回港人士到醫院，於沙田救護站工作。

有救護人員群組流傳訊息，指當時救護車接報有人未能郁動，並沒有外遊史及發燒，故沒有穿足夠保護裝備，但到達現場才知道患者有呼吸困難。