新冠肺炎｜傳染病專家料本港有隱性病人　未來持續現本地零星個案

本港疫情反覆，昨日（31日）新增2宗本地感染個案，結束持續多日的本地零感染。 香港大學醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅說，本港一定有隱性病人，估計至冬天會再有零碎個案，但認為大家若做好防護措施，例如全民戴口罩等，應不會再發生大規模的嚴重社區爆發。 此外，經由康復者捐出的「恢復血漿」，亦是治療新型冠狀肺炎的方法之一。孔繁毅說，有關血漿已應用到數名重症病人，有兩位病人已好轉不用插喉，並已離開深切治療部，形容成效良好。

▼限聚令延至6月4日▼

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孔繁毅說，現時已有十多位患者康復後捐贈血漿，亦有約三名人士已捐贈兩次。

他說，有關血漿已應用到數名重症病人，成效良好，他們本來對抗病毒藥物的反應一般，但現時已有病人由「由陽轉陰」，甚至有兩位病人已不用插喉，並已離開深切治療部（ICU）。

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅（左一）說，本港一定有隱性病人，估計至冬天會再有零碎個案。（王潔恩攝）

他說，希望未來有更多人可捐贈血漿，又指血漿可儲存一年，一旦冬季有第二波爆發，有關血漿都能使用。

流感與新冠肺炎病徵難分 宜擴大檢測

孔又說，新冠肺炎與流感徵狀相似，如腹瀉、發燒等，只得失去味覺、嗅覺是「獨特病徵」，他承認：「其實好難分」。

他建議擴大病毒檢測數目，倡每日可做7,500個測試，並可研究伸延至學校，為有病徵人士盡快作檢測，及早接受隔離治療。