新冠肺炎｜確診者於馬莎處理進口蔬果　醫生：買餸回家要先做1步

新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆，本港昨日再錄得兩宗本地感染個案，持續16日的零本地感染「斷纜」。其中一名患者於馬莎物流貨倉工作，負責為歐洲進口蔬果貼標籤，疑因貨物染疫。有專家指，新冠病毒可於蔬果及塑膠表面存活一定時間，媽媽買完餸返屋企，又有什麼要注意？

病毒可於蔬果、塑膠存活

確診患者於葵涌嘉里物流貨倉工作，主要負責為歐洲進口蔬果貼標籤，並運送至馬莎超市出售。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，貨物包裝表面如受病毒污染，之後低溫冷藏，病毒可於包裝上存活一段時間，因此不排除病毒經外國運輸抵港，又認為現階段不能取消室內限聚令。

河南科技大學第二附屬醫院感染科主任孫和才曾指，若病毒通過飛沫或直接接觸，傳播到蔬果、肉類表面，可存活不超過48小時，建議少吃生食。學術期刊《醫院感染雜誌》（The Journal of Hospital Infection）亦曾發表研究，人類冠狀病毒（例如SARS沙士病毒和MERS中東呼吸綜合症病毒）可在死物表面（包括金屬、玻璃或塑料表面）上持續存活長達9天。

買餸回家要先做一步

家庭醫生張國威表示，當購買蔬果、肉類回家，拆開包裝膠袋後，要用清水清洗乾淨。「消毒劑唔可以食落肚，不可能用很多消毒產品處理食物，主要都是用清水洗。水果清洗後，可削去外皮才進食。想更安心的話，可選擇一些可剝皮的水果，如香蕉，當然處理食物前也要清潔雙手。」

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在抗疫時期，他建議進食煮熟過的食物。「在這個非常時期，若然有身體不適，即使不是肺炎，也會令人增加焦慮情緒，或構成心理壓力，因此要比平時更注意個人與家人健康，維持健康的飲食習慣。壽司、沙律、涼拌菜式等生冷食物容易含菌，進食後容易引致食物中毒、腸胃不適、發燒，可以的話也應減少。建議進食煮熟過的食物，在這個非常時期大家可以更為安心。」

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他又提醒，如是外賣熟食回家，不宜立即放上飯枱。「用來裝外賣的膠袋，其他人也可能接觸過。可先放在另一個地方，把入面的食物取出；另外亦可把食物放入家裡的器皿。做多重工夫，保障會更大。」

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