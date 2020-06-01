警長在警校任監督時　涉巧立明目從班費取款　騙30名學警逾24萬元

警長於警校任一班學警的副班主任時，涉要學員交大筆班費，並以不同名目在班費中取款，欵騙取逾24萬元，並涉收受利益等。警長否認指控，案件今(1日)在區域法院開審。控方指，被告以要學員承接上手師兄的文具、買攝影器材拍攝學員步操情況、製作紀念冊等，向學員收款；又稱可代購電腦及藥物向學員收取費用，同埋呢度可否改為學員擔心若果不從，被告會令他們不能順利畢業或吃盡苦頭。後來有人向班主任投訴班費過高，警長更給學員單據，叫他們應付查詢。

被告歐智威被控以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益，及公職人員行為失當罪。(資料圖片)

被告歐智威（39歲），被控兩項以欺騙手段取得財產、1項公職人員接受利益，及一項公職人員行為失當罪。

控方開案陳詞指，被告於2012年12月17日至2013年6月22日擔任警員訓練課程SS班的副班主任，該班共有30名受訓警員。被告向他們講解受訓事宜時，已強調不得與其他班討論班費的事。

威脅可令人不能順利畢業

該班學員受訓期間，被告多次作出威嚇性訓示，有次班長繞過被告向班主任求減罰抄數量時，被告當眾辱罵班長所為屬僭越行為，又稱若學員不服從其指示，他可令人不能順利畢業，又自稱識很多高級警官，就算學員成功畢業，亦可令學員添麻煩；被告又安排最受歡迎，及最不受歡迎學員選舉，3名最不受歡迎的學員遭被告當眾辱罵。

要學員交班費承接上手文具

控方續指，一般學員每月需支付約2500元「班費」，包括洗衫、膳食、文具等費用。不過，被告卻要SS班的學員先交4000元，之後又要每人交6000元，作為接收上一屆學員留下的文具及器材，被告只收取了18萬元。然而該些「承接費」其實並不存在。被告在結業前稱，沒有下一班接受剩餘物品，他會將物品拍賣並把款項交予學員，但最終未有做到。

被告在教授期間，又向班員提出可用優惠價替他們買電腦，更稱可在學院進行例行巡查時，協助班員收藏未經批准的電子器材，最終有16人向被告購買電腦。

遺失腳架要班費賠償

被告又稱要買相機及支架，以拍攝眾人步操過程，幫助他們糾正姿勢，他買下有關器材後，自稱會私下用腳架，故會付一半費用，後來又稱該腳架失竊，要班員賠償，並從班費中抽取費用。

此外，SS班的電腦在訓練期間發生故障，被告聲稱電腦須送到外國維修，要班費交出3萬至4萬元，之後又說硬碟不能維修，並已代為購下新電腦，又要班費再付他1萬元。

收款稱要送禮給同班學員

被告又向學員稱，若學員生病出外就醫或放病假，會浪費訓練時間，聲稱可代購「很厲害」的藥物，可以止痾、止肚痛等，要班費付他3萬至4萬元，但只給予學員一些沒有標籤及藥名的藥物；又曾以要買禮物送給同班有貢獻的班員為由，要SS班支付3萬元。

被告又稱要為學員製作紀念冊，需要租用專業設備，最後從班費中抽取6萬元，但學員最終沒有收到紀念冊。

學員結業要送Photoshop軟件

控方指被告又要學員結業時送他一份禮物，他初時稱想要一對耳機，後他又改稱想買Photoshop電腦軟件，並要SS班學員支付，學員因怕不能畢業或吃苦頭，最終同意支付。

SS班的班主任後來收到班費過高的投訴，向班員查詢，被告要求SS班稱有需要支付有關班費，例如有人被罰留堂時的膳食費等，又將數張單據交予班級應付班主任的查詢。

案件編號：DCCC816/3019