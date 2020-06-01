新冠肺炎｜嘉里物流共三員工確診　曾向私家醫生求醫無留深喉唾液

本港昨日（31日）再現兩宗本地個案，疫情仍未緩和，今日（1日）再新增三宗本地確診個案，兩日間共有三名確診者在葵涌嘉里物流貨倉工作，衞生防護中心昨指有關工作地點有小型爆發，或有傳播鏈。 昨日被指對病毒呈弱陽性的兩名女員工，今日亦確診，最早發病時間是4月25日，但是否群組源頭仍在調查。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩名患者曾向私家醫生求醫，但均沒有留下深喉唾液樣本。至於貨倉抽取環境樣本及昨晚到港的冷凍食物樣本，對病毒均呈陰性反應。

確診者在葵涌健全街3號嘉里物流溫控貨倉上夜班。（資料圖片 / 黃詠榆攝）

本港今日新增三宗沒有外遊記錄的確診個案，當中涉及兩名葵涌嘉里物流女員工（則第1086及1087個案）。第1086宗個案40歲女患者在4月27日開始低燒、喉嚨痛及咳嗽，在4月27至29日看過私家醫生，醫生判斷為上呼吸道感染，在4月27至5月7日沒有上班，同住葵聯邨聯悅樓的家人沒有病徵，她平日會到葵盛東街市買餸，在5月28日曾與同事用膳。

至於第1087宗個案36歲女患者，發病時間較早，在4月25日開始發燒及咳嗽，當日看過私家醫生，在4月25至30日放病假，平日步行上班及負責貼包裝食物標籤，與丈夫及兒子居住在葵聯邨聯悅樓，平日也會在葵盛東街市買餸。兩名女患者分別曾向葵芳路及葵盛東邨的私家醫生求醫。

涉事貨倉處理進口蔬果等貨物後，再運往馬莎超市出售。（孔繁栩攝）

張竹君表示，早前到葵涌嘉里物流貨倉抽取環境樣本，例如電腦按鈕、滑鼠、門柄等，涉及20個樣本，以及昨晚到港的冷凍食物亦抽驗11個樣本，對病毒均呈陰性反應，目前沒有證據證明食物被污染，但找不到也不能排除可能性。她補充，涉及葵涌嘉里物流貨倉群組有三十多個密切接觸者，亦在瀝源邨及葵聯邨派發600多個及400多個樣本樽，涉及逾千個深喉唾液樣本，至今仍未完成派發；亦會向葵盛東街市商戶派樣本樽，檢視有否隱性傳播情況。

多名患者在送院前曾看過私家醫生，但沒有留下深喉唾液樣本。食物及衞生局副局長徐德義表示，本港在十多日後再現本地確診個案，亦有病人曾超過一次求醫，也沒有留下深喉唾液樣本，政府非常關注事件。他稱，市民出現輕微病徵時未必第一時間去急症室，需要全港7000多個私家醫生發揮功用，提高警覺、市民亦要合作，呼籲就算病徵非常輕微，也要保持警覺及安排病毒測試，呼籲大眾及早醫治及隔離。中心今日亦再向私家醫生發信，呼籲及早為病人進行病毒測試。

至於私家醫生有否被感染風險，張竹君解釋以往不少確診者曾向私家醫生求診，事後會問及醫生有否穿著保護裝備、與患者接觸時間、有否進行高風險檢查等，以及患者在等候期間有否與其他看病市民接觸，若彼此有戴口罩、沒有緊密接觸，不會界定為密切接觸者，暫時也沒有私家醫生被確診者傳染。