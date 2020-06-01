新冠肺炎｜消防處提供超薄外科口罩　救護員投訴有污漬穿孔

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田救護站一名男救護員在送院工作上接觸過一名及後證實確診患者，他今日（1日）亦確診。《香港01》收到有前線救護員投訴，質疑消防處上周派發的外科口罩質素差，當中面層甚薄，剪開口罩發現中間層用作阻隔病毒的物料有多個細孔，有口罩更現污漬；包裝盒上將「Protect」（保護）串錯做「Peatect」。 據了解，有關口罩問題已在內部通訊群組引起關注，有消息指，該批次外科口罩由物流署提供，消防處醫務總監批准供前線使用。 消防處回覆查詢表示，因應提供相片正了解情況，並指處方為前線人員所採購的口罩，皆會要求其質量合乎有關的標準。 《香港01》正待物流署回覆查詢。

包裝盒「Protect」串錯做「Peatect」

《香港01》收到前線救護員投訴，質疑消防處新採購的外科口罩品質。據他提供的圖片所見，該款口罩的包裝盒將「Protect」（保護）串錯做「Peatect」外，口罩質地薄，拿上手見到掌型。而據他提供的圖片，口罩內層布料有多個細孔及有污漬。有包裝盒列出，口罩材料為熔噴不織布及不織布，製造商為「Quanzhou Plant Care Medical Supplies Co.LTD」，地置位於福建泉州。

《香港01》向多名前線了解過，消息指該批口罩產地來自內地福建，上周起陸續派發予消防局的救護站，目前所有救護員已獲派發該款口罩。消防救護內部通訊群組引起熱烈關注。有消息指，該批次外科口罩由物流署提供，不是懲教署製造(CSI口罩)，但已經由部門醫務總監批准可以於前線使用。

有包裝盒列出，製造商為「Quanzhou Plant Care Medical Supplies Co.LTD」，地置位於福建泉州。（讀者提供）

據流傳的相片所見，該包裝盒上有疑似是口罩包裝日期，日子顯示為2020年4月26日，包裝盒容量不足以妥當放置好50隻口罩。記者透過搜尋引擎Google、內地平台Baidu(百度)及內地購物網站京東等，都未尋獲有該品牌。而相信為「伊蔻蘭迪」的品牌，主要出售紙巾及嬰兒紙尿褲。

消防處︰正了解情況

就該品牌口罩的採購決定、有無進行驗測等，消防處回覆查詢表示，「因應貴機構提供的相片，本處正了解情況。本處為前線人員所採購的口罩，皆會要求其質量合乎有關的標準。」