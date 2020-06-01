新冠肺炎｜27歲男救護員裝備不足確診　下班曾光顧又一城「牛角」

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，本港今日（6月1日）新增三宗確診個案，均與昨日確診的瀝源邨34歲女患者有關。其中兩名同在嘉里物流工作的女同事確診，另外一名曾將她送院的27歲男救護員亦染病。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，救護員於5月30日接收到第1084宗個案的呼叫，到場後發現她的身體含氧量低，於是使用「非再呼吸型面罩」為她供氧。救護員在接觸患者期間有戴外科口罩、眼罩和手套。張表示，救護員救援時使用了高流量氧氣治療，該程序有一定傳染風險，當時需要防止空氣傳播的保護裝備。在第1084宗個案確診後，上司安排三名曾接觸她的救護員到威院接受檢測，其他同事的測試結果均呈陰性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第1088宗個案是27歲男救護員，沒有病徵，現時在威爾斯親王醫院留醫。確診救護員於5月30日早上接收到第1084宗個案，即居於瀝源邨、34歲女患者求助，需要將她送到威爾斯親王醫院。他們到場後發現她的身體含氧量低，於是使用「非再呼吸型面罩」為她供氧，並在救護車上觀察她的身體表徵。救護員在接觸患者期間有戴外科口罩、眼罩和手套，但是沒有戴N95呼吸器及穿著保護衣，「無著得好足嘅防護裝備」。張表示，救護員救援時使用了高流量氧氣治療，該程序有一定傳染風險，當時需要防止空氣傳播的保護裝備。

張續說，患者於同日晚上與女友在又一城牛角吃晚飯，因擔心受感染而沒有回家，到了位於顯田村的朋友家暫住。他本身住在瀝源邨福海樓，與父母及兄長同住。在第1084宗個案確診後，上司安排三名曾接觸她的救護員到威院接受檢測，其他同事的測試結果均呈陰性。至於其他接觸者則仍然追蹤中。

張又說，確診救護員的病毒量比較低，CT值為36，「覺得有啲奇怪」，因一般初確診的患者病毒量應較高。她指出，無病徵或能解釋病毒量低的情況，亦有可能是他較早前已受感染，衞生署會繼續調查。確診救護員曾於5月29日由火炭駿洋邨檢疫中心，送一名從巴基斯坦返港的確診者到威爾斯親王醫院，當時他有穿著全套個人防護裝備，沒有進行高風險程序，張認為風險較低。