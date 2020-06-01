專營的士條例草案「難產」　因未能趕及今屆會期內完成審議

今屆立法會會期即將結束，《專營的士服務條例草案》委員會今日（1日）開會，經投票大比數通過停止法案委員會的工作，並會向內務委員會報告，意味該草案將會失效，所有審議工作要等到下一屆立法會重新展開。

《專營的士服務條例草案》審議工作擱置，意味該草案將會失效，所有審議工作要等到下一屆立法會重新展開。（資料圖片）

政府建議引入600部專營的士，提供較佳質素的士服務，但收費較普通的士貴三成半至五成。立法會《專營的士服務條例草案》委員會主席、自由黨張宇人上月向委員發信，稱檢視目前情況後認為，至7月中所餘時間不多，在本年度立法會會期內完成《條例草案》的審議工作看來不切實際，希望在此建議停止法案委員會的工作及向內務委員會報告停止工作的決定。

會上多名委員贊成停止審議工作，考慮因素包括今屆會期只餘下一個多月，擔心沒有足夠時間讓委員會開會。公民黨譚文豪則支持專營的士立法，建議加開會議、把法案放在內會議程較前位置優先審議。委員會最後以7票贊成、1票反對情況下通過停止委員會工作，意味專營的士推出無期。

政府發聲明：對終止審議感十分遺憾

政府夜晚發聲明，對於《條例草案》終止審議感到十分遺憾，解釋自去年5月向立法會提交《條例草案》以來，一直致力配合法案委員會的審議工作，解釋專營的士的政策及《條例草案》的內容，同時聆聽議員及公眾的意見。

政府仍認為推出專營的士，可回應社會上對服務質素較佳和具備「網約」特色的個人化點對點公共交通服務的新需求，會因應社會意見及情況，以考慮會否在下一屆立法會會期內重新提交《條例草案》予立法會審議。