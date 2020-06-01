新冠肺炎｜又一城牛角周六曾接待確診救護員　暫停營業進行消毒

新冠肺炎疫情仍未緩和，本港兩日新增5宗本地確診個案，當中今日確診的一名27歲男救護員上周六接觸確診者後，同日晚上與女友在又一城牛角日本燒肉專門店吃晚飯。 牛角在Facebook專頁貼文，表示又一城牛角及溫野菜分店已即時暫停營業及聘請專業公司於今晚8時半進行深層消毒，所有員工不會分派到其他分店工作並作自我隔離。

又一城牛角及溫野菜分店已即時暫停營業，並聘請專業公司於今晚8時半進行深層消毒。（鄺曉斌攝）

員工自我隔離

牛角表示，衛生防護中心今日公布一位確診救護員曾於5月30日到訪又一城牛角晚膳，並引述中心指該救護員體內的病毒量較低，沒有病徵，傳播風險低，認為分店無需停業，並只需用1比99漂白水作正常清洗。

為確保安全，牛角決定採取更審慎措施，包括又一城牛角及溫野菜分店今日下午即時暫停營業，並聘請專業公司於今晚8時半進行深層消毒；所有員工不會分派到其他分店工作，並作自我隔離。

《香港01》在今日下午5時許到牛角又一城分店，記者向餐廳職員查詢，負責人向記者表示今晚不會營業，職員亦開始致電已預約的客人，通知今晚暫停營業的消息，當時餐廳內已無食客。傍晚6時許，牛角及相鄰的溫野菜餐廳落閘，有職員在內清潔消毒。