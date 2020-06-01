新冠肺炎｜徐德義避答會否延長限聚令　冀私家醫生多安排病人檢測

本港新型冠狀病毒疫情反覆，今日（6月1日）再新增三宗本地個案，而限聚令將於本月4日屆滿。被問到是否會延長限聚令，食物及衞生局副局長徐德義沒有正面回應，僅稱疫情有高有低，政府依疫情演變及民生所需調整措施，會適時決定是否放寛措施及公布。 徐又說，私家醫生在5月的檢測量回落至約2800次，本港有7000名執業私家醫生，倘他們能有效為適當的病人檢測，將可形成大型的檢測網絡。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

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每一至兩周檢視及調整，適時決定放寛措施

食物及衞生局副局長徐德義表示，再有本地個案是警號，市民要有心理準備繼續面對疫情。被多次問到政府是否會繼續延長限聚令，他稱所有限制公眾聚集的規例，都是基於公共衛生角度訂立，愈多人聚集、逗留時間越長，有機會脫下口罩的活動就有愈高風險，需要關注。他又說，由於疫情有高有低，政府依疫情演變及民生所需，每一至兩周檢視及調整有關規例，適時決定是否放寛措施及公布。

徐德義表示，再有本地個案是警號，市民要有心理準備繼續面對疫情。（羅君豪攝）

徐德義表示，疫情初期由私家醫生轉介留樣本約12,000個樣本，當中84人確診。私家醫生在3月及4月分別進行約3600及5700次檢測，但5月回落至約2800次。徐稱，本港有7000名執業私家醫生，倘能有效為適當病人檢驗，將可形成大型的檢測網絡。他呼籲市民如有不適及懷疑病徵，應盡早求醫或主動要求檢測。由於不少病人都是無病徵個案，擴大檢測方可以達至「早識別、早隔離、早治療」。他又說，全球疫情未全面受控，市民需保持警覺，繼續保持社交距離。