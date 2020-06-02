【動物之森】近百人疑墮網上代購Switch特別版騙局　涉款約30萬

網購騙案層出不窮，有市民向《香港01》投訴指，一個名為「フェアリーズ 日本優質」的Facebook，聲稱提供日本代購服務，包括模型、遊戲機等產品，並會透過快遞送貨；但之後改指會由公司專員親自送貨，惟為了保障送貨員的人身安全，需索取一筆逾千元的「保證金」。投訴人稱，有苦主繳交保證金後，仍然無法聯絡送貨員，一直未能取貨，懷疑受騙，其中一人更多度匯款，損失合共7,800元。 投訴人指，苦主們成立了群組，至今約90多人，預料涉款合共逾30萬元，當中約八成人均在該網店購買近期大熱的任天堂《集合吧！動物森友會》的限定版 Switch主機及遊戲。《香港01》正向警方及消費者委員會查詢。

該網店曾於Facebook賣限定版Switch的廣告，不過該帖文已刪除。（莫小姐提供）

稱保障送貨員安全 要繳付1500元保證金

投訴人莫小姐的家人在5月18日，於「フェアリーズ 日本優質」訂購該套定價2,800元的限定版Switch主機及遊戲，並繳付了全數作預訂。她指，店舖本身表示，遊戲機會於6月3日前到貨，並可以快遞送貨。到了5月31日，店舖指當天會有專人派貨，但「鑒於目前香港形勢」，為了保障送貨員的安全，需索取1,500元的「保證金」，直至送貨員安全離開方會退還。該店又指，如以順豐送遞，毋須繳交「保證金」，但需兩周後才送達。

莫小姐表示，有苦主曾繳交「保證金」，網店會給予送貨員的電話號碼，惟對方一直沒有接聽，之後網店會用各種無理藉口推遲，例如稱送貨員「可能在性生活」；然後再次索取「保證金」。她續指，當買家拒絕繳交「保證金」，質疑網店行騙時，就會被封鎖帳戶，無法再聯絡。

網店會以不同原因，推遲送貨時間，包括指送貨員「可能在性生活」。（莫小姐提供）

前後共付7,800元 反被賣家封鎖帳戶

另一名苦主N先生，於5月22日訂購了限定版Switch主機及遊戲，並已繳付全數，到周一（1日）網店聲稱會有專員送貨，並索取1,500元「保證金」。N先生繳款後，一直未收到遊戲機，之後對方突然再兩度要求轉帳，承諾送達時會退還同額現金，希望藉此將現金轉到戶口，方便統計。最後連同遊戲機的訂金，N先生合共繳付了7,800元。

不過，送貨員一直未到，N先生多番催促，網店先稱找不到地址，之後又聲稱之前有送貨員在送貨期間被毆打，而且由於已是深夜，故送貨員「有點兒擔心」，最終改到周二(2日)送貨。然而到了送貨時間仍未見送貨員到達，網店再要求N先生支付2,000元，N先生拒絕；網店改為索取1,000元，N先生再拒絕，並表示會報警，然後網店將其帳戶封鎖。

N先生表示感到無奈、憤怒，在Facebook上見到網店專頁多人讚好，又多人留言查詢便信以為真，承認一時大意失策。他坦言，積蓄已幾乎耗盡，或需家人接濟，並已報警求助。

莫小姐表示，苦主群組前天（5月31日）成立時，只有約10多人，到今日已有90多名苦主，估計苦主實際人數或更多。她又稱，每人涉及金額由約1,000元，至近8,000元不等，大約八成人均是購買限定版Switch及遊戲，其中又有人訂購7,000多元的結他。

該專頁有逾4萬人「讚好」，在5月20日後，便再沒有發帖。（Facebook截圖）

電話、電郵全部無人回應

莫小姐指，一直只能透過Facebook短訊與網店聯絡，雖然專頁上有電話，但無人接聽。她又稱，部分苦主經「轉數快」支付，獲得了用作轉帳的電話號碼，經整合後一共有7個，惟全數無人接聽。記者嘗試致電各個號碼，同樣無人接聽。另外，記者亦嘗試發電郵至專頁上的電郵地址，惟郵件無法送出；記者又向專頁發短訊，但同樣沒有回應。

該網店專頁有逾4萬「讚好」，莫小姐表示，網店更在Facebook賣廣告，令家人信以為真，因此誤墮騙局。記者翻看該專頁，網店聲稱於2016年中開始營業，「深得日本貨品愛好者的信賴」，最早的帖文於今年2月8日發出，直至4月前，所有帖文都幾乎完全沒有回應。另外，若透過Google搜尋與其頭像相同的相片，會發現有其他專頁，使用同樣的頭像。就此，莫小姐質疑該專頁「買like」，藉此令人信任。

警方回覆查詢指，上水警署於5月31日接獲一名42歲女子報案，指早前透過網上社交平台付款4,300元購買電子遊戲機，報案人未有收到貨物並與該社交平台負責人失去聯絡。案件列作以欺騙手段取得財產，交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

此外，尖沙咀警署同於5月31日接獲一名17歲女子報案，指早前透過網上社交平台付款2,800元購買電子遊戲機並支付1,500元訂金，報案人未有收到貨物並與該社交平台負責人失去聯絡。案件列作以欺騙手段取得財產，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，同樣暫未有人被捕。