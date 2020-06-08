海洋公園周六重開入場須網上預約　七月底前港人可七折買票

接連經歷反修例示威衝突事件、新冠肺炎疫情，海洋公園營養額大受打擊，今年1月26日關園後出現財困，幾乎要倒閉，直至5月底終獲立法會財務委員會通過撥款54億元「吊鹽水」，讓這個滿載港人集體回憶的樂園「有得留低」。 關園四個多月後，海洋公園今日（8日）宣布，將本周六（13日）重開，恢復營運首兩周公園整體客容量將減至四分之一，其後會逐步提升至原來客容量的一半。不過，所有入場人士都要預先網上預約到訪日期，確保公園人流少於上限。而園方亦推出港人優惠，在6月13日至7月31日期間可以優惠價350元購買成人入場門票，即變相七折賣票。

今年1月26日，海洋公園因疫情關閉。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

▼海洋公園閉館情況▼

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首兩周公園整體客容量減至四分之一

海洋公園表示，將實行一系列防疫措施，包括加強景點、機動遊戲及設施清潔消毒，以及所有訪客及員工必須於入園前量度體溫並於園內任何範圍佩戴口罩（進食時除外），恢復營運首兩周，公園整體客容量將減至四分之一，其後會逐步提升至原來客容量的一半，個別景點客容量則會減低一半，為訪客留有適當的社交距離，同時透過網上預約系統確保公園人流少於上限。

除3歲以下小童、65歲或以上本港居民及其攜同最多兩位3-11歲小童外，所有訪客均須提前憑入場門票於網上預約到訪日期。訪客可於海洋公園官方網站選擇14天內的入園日期，預約8人或以下群組到訪。成功登記後，系統將即時顯示載有預約二維碼的確認訊息，訪客亦會收到相關確認電郵，入園時須同時出示預約二維碼及登記之門票或智紛全年入場證。

（海洋公園提供）

海洋公園推港人優惠 7折售成人票

海洋公園亦推出港人優惠，在6月13日至7月31日期間，11歲或以下小童免費進場及獲贈「買HK$50送HK$50」遊戲攤位優惠券；成人除可以7折優惠（則350元）購買門票，亦可獲贈同等價值的港幣350元園內消費現金券，適用於園內指定小食亭、餐廳及禮品店。65歲或以上長者除可享現有的免費入園優惠外，更可享指定產品7折優惠及優先乘坐登山纜車。

至於休園期間錯過生日優惠的香港市民，於公園恢復營運後一個月內（6月13日至7月12日），在公園票務處出示香港身份證或香港出生證明，即可領取當日門票免費入場；智紛全年入場證的會籍有效期將會自動延長，會員可額外獲贈一個月的會籍，以補償公園於6月及7月期間逢星期二休園的安排。

海洋公園行政總裁李繩宗表示，由於世界各地的疫情仍然持續，預計市場環境在短期內將持續嚴峻，公園必須繼續採取謹慎的成本控制措施，包括維持管理層減薪及員工放無薪假的安排，以便在有限的資源下維持公園的最佳營運狀態。

迪士尼：重開日期將於稍後公布

至於同樣關閉的香港迪士尼樂園度假區，發言人指現正參照衛生當局的指引加緊準備樂園重開，在樂園重開後將會實施一系列特別措施，為賓客及演藝人員提供一個健康和安全的環境，相關詳情及樂園重開日期，將於稍後公布。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日公布海洋公園本周六重開。（羅君豪攝）

邱騰華：入園不受限聚令規管

被問及海洋公園的限聚令執行及防疫措施，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，只要符合公眾衛生條件便可以重開，重開後園方有嚴謹的防疫措施，如必須戴口罩、設施使用前後有消毒工作，也會維持入場總人數一半，遊戲設施座位或未能完全開放，做法如戲院。

至於市民可否不遵守限聚令，一家九口到海洋公園遊玩？邱騰華解釋，入園時不受限聚令規管，情況就如入戲院總人數亦超過八個人，只要有措施減低入場人數，有關措施亦適用於主題樂園。

海洋公園陪伴不少港人成長，去年受反修例運動影響，加上區內競爭越趨激烈，公園亦缺乏大型新設施等，入場人次大跌。海洋公園亦被指經營不善，自2015 -16財政年度以來，連年錄得超過2億元虧損，在2018-19財政年度，虧損更擴大至5.57億元。

財委會5月底通過54億元撥款「救亡」

海洋公園年初向政府提交發展方案，尋求撥款106.4億元建設七大園區，度過財困難關，惟當時估算未計及受疫情影響而暫停開放的情況。其後政府向立法會財務委員會提交注資方案，建議撥款54億2,564 萬元，資助海洋公園營運一年。54億元撥款申請中，有30.9億元的償還商業貸款及相關的融資成本。若未能獲得撥款，最快6月底要倒閉，園內7,500隻動物將失安置之所；若最後倒閉，海洋公園粗略估計開支需100億元，以安置動物及遣散2,000名員工等。

為了爭取社會支持，海洋公園副主席劉鳴煒積極接受傳媒訪問，向外界推銷，除了考慮採取預約入場，有限度控制人流，入場人次最多是公園容量一半，即最多兩萬人；又稱若能得到撥款運作，港府將以開放態度重組公園，「乜都有得傾」。

商務及經濟發展局局長邱騰華在表決前再向立法會提交修訂及補充文件，提出海洋公園三大發展定位，包括確立及鞏固園方教育保育定位、研究脫離傳統主題公園模式，調整甚至縮減機動遊戲規模，以及增加及擴展入場人士消閒活動，認為可聯同周邊的景點，如香港仔避風塘和暫停業的「珍寶海鮮舫」等。

財委會討論多時，最終在5月29日表決，以32票贊成、20票反對、2票棄權，通過撥款。