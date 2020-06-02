港鐵預計今年中車站設施復修大致完成　東鐵線將加裝自動月台閘門

去年6月展開的反修例爭議，港鐵成其中一個被攻擊對象。根據港鐵公司今日（2日）向鐵路事宜小組委員會提交文件，超過九成出入閘機已正常運作，有200多部能作出入閘用途，但部份部件如螢光幕及插卡位置仍在維修，多個設施預計今年中完成修復；而輕鐵月台八達通收費器仍有約三成未能正常運作，部份正進行加固工程，預計明年初才完成。

由去年6月至今年3月初，約九成車站曾遭破壞。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

由去年6月至今年3月初，約九成車站（則85個重鐵站，佔約88.5%；及63個輕鐵站，佔約92.6%）曾遭破壞。

根據港鐵提供的車站設施修復進度，超過1,300部輕鐵月台八達通收費器中，有超過900部現已正常運作，部份正進行加固工程，預計明年第一季才完成。超過2,400 部閘機中，接近2,200部現已正常運作，有200多部能作出入閘用途，但部份部件如螢光幕及插卡位置仍在維修，預計今年年中才完成修復。閉路電視鏡頭超過九成已恢復運作。

約1,350部售票機、八達通增值機、查閲機、自助客務機中，逾1,100部現正常運作；約1,800部重鐵乘客資訊顯示屏中，約1,600 部現已正常運作；除香港大學站 LT9 升降機外，其餘所有車站升降機現已正常運作，餘下預計今年年中完成。

東鐵線車站加裝自動月台閘門

港鐵預計，當東鐵線新信號系統及新9卡列車將投入服務後，現有12卡列車會於隨後約18個月陸續更換為新9卡列車。由於自動月台閘門必須配合新列車的車門位置，工程團隊現正進行加裝自動月台閘門的其他前期工程，在更換新列車後港鐵將盡快展開相關的安裝工程。

此外，港鐵計劃在各車站出入閘機陸續提供二維碼(QR Code)付費服務，提供多一個付費選擇。港鐵亦已開始採購新的出入閘機及售票機，同時會繼續探討引入其他付款方式的可能性( 例如信用卡)。現時重鐵網絡已有24部售票機接受手機支付。