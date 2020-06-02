東鐵新信號系統疑現故障　延誤9卡新車投入服務　港鐵：不涉安全

港鐵早前宣布配合東鐵線延伸過海，今年中將完成更換新信號系統，並陸續由12卡車更換為9卡車。惟消息指，東鐵線日前試車時發生兩次故障，新列車投入服務料須延遲至7月。 港鐵車務總監李家潤今日（2日）見記者時，未有交代箇中細節，僅強調事故不涉及安全問題。

港鐵車務總監李家潤（中）就東鐵線新信號系統試車期間疑出現事故，他表示初步結果不涉安全問題。（陳晶琦攝）

港鐵早前宣布，今年中會逐步完成更新信號系統，由現時12卡列車轉換成9卡列車，以配合東鐵線延伸過海，更換全數37卡新列車約需時1.5年。

然而，消息指日前試車期間兩度出現故障，分別是試車期間，青衣車務控制中心顯示屏無法顯示列車狀態；以及有路段的道岔出現故障，列車更一度須停駛。

消息續指，新信號系統正式投入服務由原訂6月6日，因事故發生機電工程署要求解決問題，料須延期至7月中。港鐵昨日回覆《香港01》查詢時，未有確認有故發生，僅稱會做好各項測試，並獲政府同意方投入服務。

而港鐵車務總監李家潤今日見傳媒時，並無否認事故發生，稱「東鐵線晚間試車，初步結果睇唔到同安全有關」，又指有關工程人員及相關政府部門正了解當中資料，但重申新信號系統及九卡列車仍會在今年中投入服務。

另外，反修例運動即將踏入一周年，被問及會否擔心港鐵車務設施安全風險將會提升。李家潤則指，呼籲市民乘搭列車期間，著重設施、員工及乘客的安全，並安全使用鐵路服務及珍惜現時的鐵路設施。