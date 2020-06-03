政府發展3個寮屋區目標2025動工　黃偉綸：盡量保留歷史評級建築

行政長官林鄭月娥在2019年《施政報告》中提出，收回九龍東3個寮屋區，即茶果嶺村、牛池灣村及竹園聯合村的私人土地，以便將7公頃的市區用地，發展為以高密度公營房屋為主的新社區。 發展局局長黃偉綸今日（3日）於立法會回應議員質詢表示，3個寮屋區預料提供6,300個公營房屋單位，期望最快於2025年展開工程。有議員質疑進度過慢，形容「等到花兒也謝了」。黃偉綸強調，同意建造公營房屋應愈快愈好，但仍需作相關研究。 另外，3個寮屋區都有歷史建築，黃偉綸表示，大原則是盡量原址保留獲歷史評級的建築，例如牛池灣村的萬佛堂、竹園聯合村的羅氏大屋，暫時都傾向保留；茶果嶺村天后宮則相信不受工程影響。

黃偉綸表示，3個寮屋區預料提供6,300個公營房屋單位，期望約2025年展開工程。（余俊亮攝）

民建聯議員柯創盛問到，3個寮屋區的發展計劃。黃偉綸回應稱，3區將發展為以高密度公營房屋為主的新社區，相關的可行性研究已展開，目標是2021年內完成。他續指，完成研究後，會展開地區諮詢，然後申請撥款等，初步估計該合共7公頃的用地，可提供6,300個公營房屋單位，期望大約2025年展開工程，不過當中的地積比及發展參數，仍有待研究確定。

柯：等到花兒也謝了

柯創盛批評，相關發展計劃其實早已提及，形容「等到花兒也謝了」，擔心項目會如新界東北發展計劃般，逾10年亦未能完成，進度緩慢。黃偉綸表示，政府認同建造公營房屋應愈快愈好，但例如茶果嶺村需申請改劃，要配合法規，形容現時2025年展開工程已是進取的目標。

柯創盛質疑進度過慢，形容「等到花兒也謝了」。（余俊亮攝）

對於三個寮屋區的保育，黃偉綸表示，大原則是盡量原址保留獲歷史評級的建築，會研究是否影響歷史建築，暫時牛池灣村的萬佛堂、竹園聯合村的羅氏大屋，都傾向保留。至於茶果嶺村的天后宮，他表示由於不在工程的可行性研究內，預料不受影響。他又稱，會研究文物如何配合新發展的社區。