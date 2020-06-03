警長涉騙學警24萬案　被告要各人付1千買禮物　最終各獲一枝電筒

警校警長涉騙學警班費24萬案今（3日）續審，涉案班財政長繼續作供，他指訓練課程近尾聲時，被告要求每名學警付1000元，以便買禮物送給班內最有貢獻的學員以及每名同學，警長會買手機、太陽眼鏡及抱枕等給最有貢獻同學，又安排抽獎。結果他抽中一部電話，卻是二手貨，不但保護貼被撕開，電話內更已有相片，他更曾見過警長用過同款電話。而每名同學都獲得的禮品，則是一枝電筒。

SS班財政馬寶權稱，他在期末抽獎抽中手機，卻是一部二手貨。(資料圖片)

被告歐智威（39歲），被控兩項以欺騙手段取得財產、1項公職人員接受利益，及一項公職人員行為失當罪。

每人獲送一枝電筒

當時在SS班中擔任財政長的馬寶權今繼續作供，馬指被告在訓練課程近尾聲時向班員表示，要代購禮物贈予班員及班中最有貢獻的人，要求每人付1000元作買禮物之用，當時班中沒人反對，被告稱會買手提電話、太陽眼鏡及抱枕予最有貢獻的班員。至於每人皆會有的禮物則是一枝電筒。

抽中手機內有照片

被告及後又安排抽獎活動，馬表示他抽中手提電話，但電話為二手機，他打開手機時發現內有照片，而保護貼亦已被撕開，他又稱曾見被告用過同款電話。

馬憶述，被告在訓練期間，曾向SS班班員表示得知有人匿名投訴他濫收班費，被告就此向班員指示，若有人查詢此事，要解釋有關收費是用作支付因留堂所花的膳食費。班主任後來向他及另一名財政長查詢班費事宜，並要求他們重寫財政記錄。

證人指被告歐智威(圖)曾拿出多張單據，著他們「揼番個報告出嚟」。(資料圖片)

被告拿出單據幫同學回憶支出

馬稱班主任作出查詢後，他將此事向被告匯報，被告繼而拿出多張手寫單據，稱會「協助他們回憶支出內容」，並指示他及另一財政長「揼番個報告出嚟」，被告將單據給他們過目後便收回，並未有將單據夾附報告中。

馬在盤問下承認，班主任曾著班員記下考試題目，並將有關題目背寫出來，他知道部份班員照做，但他沒有。辯方指出，被告訓示班員時不時會叫他們「要遠離3個朋友：求X其、斷X估及唔X做」，馬承認曾聽過有關說話。

辯方質疑口供未提送禮

辯方又指出，馬於2017年3月的口供中並沒提到被告要求學員送禮答謝一事，馬解釋當時趁工作時的午飯空檔錄口供，匆忙間未有記起事件。辯方直指馬在2017年「好多嘢都已經唔記得」，而馬因與其他班員在WhatsApp 群組討論事件後才這樣說，馬否認。

案件編號：DCCC816/3019