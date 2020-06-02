警長涉騙班費24萬案　前學警稱每人需夾6千元　買上手熨斗攝錄機

警校警長涉騙學警班費24萬案續審，涉案SS班的一名前學警作供，他稱當時任班上財政長時，被告教他在文件上記下「可以畀人睇」的支出，又多次要他在班費支錢，例如要班上30名學警每人付6千元「頂手費」，以購下上手師兄的裝備，後來才發現被告所指的裝備，只是一些攝錄機及熨斗等用品。他又指被告聲稱為他們班製作紀念冊，指「呢啲回憶，有錢都買唔到」，並用6萬元租用器材，把士多房佈置成影樓為大家拍照。惟最後他們沒有收到紀念冊，他畢業後為被告搬器材到迷你倉時，被告更稱該些器材是他的。

證人馬寶權稱他任警員不久後，已因私人理由離開警隊。(李慧娜攝)

被告歐智威（39歲），被控兩項以欺騙手段取得財產、1項公職人員接受利益，及1項公職人員行為失當罪。

證人馬寶權供稱，他在2012年12月17日曾在警校受訓，並被編入SS班，並且是班上的財政長。他在2013年因私人理由離開警隊，現於港鐵從事系統及維修保養工作。

上手留下裝備包括攝錄機熨斗

馬指被告是該屆SS班的副班主任，被告除講解訓練細節外，亦指上一班的師兄留下裝備，要他們全班30名學警，每人支付6千元「頂手費」，又指他們畢業後，下一班學警亦會支付相關費用，款項由現時SS班的學警攤分。馬後來得知，被告所指的裝置包括數碼攝錄機、影印機和熨斗等。

此外，每名學警亦要支付班會費每月4000元，後來降至3000元，但翌年3月又加至3500元。馬和另一學警負責收款及暫時保管款項，被告會向他們取款。

文件填寫可以畀人睇的支出

被告曾向馬稱，班上的財政支出不需作紀錄，支出的單據都可扔棄，又稱SS班財政獨立，不需和其他班討論。SS班的財政文件顯示有洗衣，學院餐廳開支等單據，馬稱是被告教他填寫的「正式、可以畀人睇」的支出。

馬又透露，SS班曾遭班主任罰抄。被告得知班長直接找班主任求情後，斥責SS班繞過他，並講粗口辱罵班長。被告聲言可革走學警，又指他認識高層，可影響學警畢業後的工作。馬認為被告凶惡，不敢得罪他。

以4萬元買腳架拍學警步操

被告同年12月底稱要買相機及腳架，用以拍攝學警步操過程，以糾正他們的姿勢。被告買了一部3000元的相機，和4萬元的腳架，惟他指會私下會用腳架，故會付一半費用。馬則按被告吩咐，從班會費拿取2.3萬元給予被告。馬稱，學警使用它們的次數少於10次，被告亦沒出示片段糾正學警步操的姿勢。

不想搞大件事要學警賠2萬

馬續稱，被告後來稱收藏在多用途室的腳架被竊。由於只有學警、被告和班主任知悉該房的密碼，因此認定是SS班的學警所偷，但他「唔想搞大件事」，故要學警賠償，最終馬在班會費支付2萬元予被告。

士多房佈置如影樓拍紀念冊

被告又稱會替學警製作紀念冊，強調「呢啲回憶，有錢都買唔到」。被告之後租用6萬元的攝影器材，並把一間士多房佈置得仿如影樓，馬和部份曾在該房拍照。惟馬指從未收過被告所指的紀念冊。他畢業後協助被告把攝影器材搬到迷你倉，被告稱該些器材屬於他本人。

辯方指學警食物中毒後改買外賣

此外，SS班班主任的江利東今早續有作供，辯方指江曾把以往試題連答案給SS班的學警，但遭被告「斷正」，被告不同意其做法，令班員「淨係識背答案，唔會做到好警察」，江表示這事從沒發生。辯方又指，SS班曾發生集體食物中毒事件，致學警肚屙肚瀉，所以學警後來改買外賣，江亦稱不知此事。

案件明續。

案件編號：DCCC 816/2019