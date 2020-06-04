港版國安法｜工業總會：短期有陣痛　長遠吸引外資在港設總部

全國人大會議通過對香港實施「港版國安法」引起全球關注，美國早前表明會取消香港特殊待遇。香港美國商會調查顯示，六成受訪會員認為，「港版國安法」將損害公司在港的營商環境，近三成則考慮離開或撤資。 香港工業總會主席葉中賢今日（4日）表示，本港過去社會不穩，影響外國投資，認為立法能令本港趨於穩定，重新吸引投資者，倘中美關係不明朗，建議廠商考慮向東南亞市場發展。

香港工業總會主席葉中賢認為「港版國安法」只會帶來陣痛，長遠有助社會穩定，從而吸引外資。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼

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葉中賢接受港台訪問時指出，不少外資都會選擇在港設總部，從而開拓中國及東南亞市場，惟過去社會不穩，外國投資者都決定延遲或取消在港投資，認為香港能趨於穩定，能利誘更多外資。

葉表明，個人支持訂立「港版國安法」，認為短期內或對外資有陣痛，即使國際輿論指立法後會影響本港金融體系，但長遠而言，香港社會穩定會，並配合國家發展，「係賺多過蝕」。

對於外界憂慮，立法後會影響美國與香港的聯繫匯率，葉稱不少廠家都依歐美市場，若中美雙方不朝良好方式發展，建議廠商留意一些新興的東南亞市場，以分散投資風險。