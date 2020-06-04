警長涉騙學警班費24萬案　學警認怕遭高層為難　未有投訴被告

警校警長涉騙學警班費24萬案今（4日）續審。涉案班級的財政長繼續接受盤問，辯方續提及班主任要求他重寫班級財政記錄一事，財政長承認記錄的內容與實際有出入，但他已記不清當時的內容，辯方指若按財政長所指，被告幫忙「揼report」，他亦觸犯涉虛假文書的罪行，質疑財政長不作舉報，財政長則稱當時沒想過，畢業後因擔心遭與被告相熟的高層為難，所以也沒作投訴。

被告歐智威（39歲），被控兩項以欺騙手段取得財產、1項公職人員接受利益，及一項公職人員行為失當罪。

手寫單似五金舖的紙

涉案SS班財政長馬寶權繼續接受盤問。辯方律師指有人投訴濫收班費，繼而引致班主任要馬及另一財政長重寫財政記錄，馬憶述當時被告給他參考的手寫單「類似五金鋪一張紙咁嘅單」，單據上有抬頭，而下方則是空白。

忘了有否記錄「頂手費」

被問到有否將涉案18萬元承接師兄設備的「頂手費」寫在有關記錄上，馬稱已沒印象，亦相信「有啲（項目）寫漏咗」。辯方直指，若如馬所述，被告曾多次在班費中獲款，有關財政記錄應出現虧損，而非盈餘，馬回應他沒印象。

認當時只想順利畢業

馬承認財政報告上的記錄與實際有出入，辯方指若被告幫忙「揼report」，他也會犯下涉及虛假文件的罪行，質疑馬為何沒舉報他，令馬不需要再受被告欺詐及威脅，馬稱沒想過，又指當時只想順利畢業。辯方追問為何畢業後沒作出投訴，馬表示怕影在警局的工作，遭與被告相熟的高層為難，亦沒想過作匿名投訴。

案件編號：DCCC816/2019