外婆涉殺6歲孫案　被告欲與孫同死致電求助　反覺被推向絕望死角

婦人涉於酒店房內勒死6歲外孫仔案，否認謀殺罪的婦人繼續作供。她指負責照顧外孫仔後，但孫仔常發脾氣，校內操行欠佳。因擔心外孫仔有精神問題，婦人帶他求醫。她又致電撤瑪利亞會的熱線，惟接聽的人反指婦人可按其方法自殺，或外孫仔將會被接走。婦人指，因此聯想起電影《肥貓流浪記》中，主角被接走的一幕。

被告簡桂芳被控一項謀殺罪。(資料圖片)

擔心鄭患有精神病

被告簡桂芳（55歲）續指，其外孫鄭霆軒「好聰明好靚仔」。惟鄭就讀幼稚園高班時，因未能計算雙數加雙數而發脾氣，指被告懂得計算，而他不懂。鄭認為自己愚蠢，聲言要死。此外，鄭玩砌圖時，因缺了一塊而稱要「摙死」被告，他亦會「砍頭埋牆」。

被告因擔心鄭有精神病，曾帶他到醫院求醫。醫生未有診斷鄭是否患有精神病，但介紹社工予被告，讓他們改善親子關係。

指鄭坐不定不受控

惟於2017年時，被告得知當時就讀小一的鄭操行欠佳，在廁所用水潑同學。鄭又遭年級較高的同學打，以及被叫「傻仔」，被告因此大為擔心。

被告又提到和鄭會見學校的輔導員時，鄭未能安坐。被告認為鄭與一般小朋友不同，不受控制。此外，被告又曾和鄭一同繪畫，把畫面背景填成黑色，太空船則畫在中間。被告擔心在鄭眼中「呢個世界係咪全面」。

失眠照顧孩子兼多份兼職感疲勞

被告稱，於2018年3月時未有服食精神科藥，同時有失眠問題，每日只能入睡1、2小時。她又做多份兼職，加上要照顧鄭，令她更感疲勞。

致電熱線想起《肥貓流浪記》

她曾向鄰居訴苦，並按對方建議致電防止自殺會的熱線。她在熱線中，聲稱想和鄭一同跳樓自殺。對方回應指，被告可按其方法自殺，或照顧鄭數年後，鄭會被接走。被告聽罷感到徬徨，將她推向絶望的死角。她又指，熱線中對方提及鄭會被接走，令被告聯想起電影《肥貓流浪記》中，主角被接走的一幕。而她掛線後寫下信件，當作遺書。

買刀唔知幾時殺死自己

被告於2018年3月17日，帶同鄭和男友葉潤輝飲茶。等位期間，因「唔知幾時會殺死自己」，因此在日本城買刀。飲茶後，3人數碼港玩，之後返回中環。被告和鄭登上前往馬鞍山的巴士後，因找廁所而在數站後下車。被告因照顧鄭的不快事，不欲返家，遂入住灣仔一酒店。

被鄭罵蠢不懂玩遊戲

兩人在酒店房間內玩玩具，鄭發脾氣指被告「咁蠢，唔識玩」。被告當時覺得鄭脾氣差，會影響同學，遂用剪刀割下背包的背包帶，打算勒死鄭，惟她又認為「好似好殘忍咁」而作罷。

想刀插自己怕弄污酒店

至晚上11時許，鄭入睡，被告卻未能入眠，她想起覺得鄭有精神病，遂用背包帶勒鄭。之後她放手，打算用刀插自己，但擔心其血會弄污酒店，要員工清潔，「麻煩人地」，加上兇案會影響酒店聲譽，因此立即走出房間聲言已殺人，著職員報警。惟她指，其實當時不知鄭是否已死去。

她又指，救護員到場並搶救鄭時，她上前摸救護員的膊頭，並指鄭有精神病，著救護員不要施救。

未有為鄭買保險人無得益

控方盤問被告時指，案發時她是否有意殺死鄭，鄭回應稱當時只想到鄭有精神病，因此勒他。被告強調承認誤殺，但否認謀殺。她愛鍚鄭，無意殺死對方。她亦未有替鄭買保險，殺死鄭對她沒有得益。

被告簡桂芳，55歲，被控一項謀殺罪，指她於2018年3月18日，在香港謀殺6歲的鄭霆軒。

案件編號：HCCC210/2019