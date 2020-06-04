外婆涉殺6歲孫案　被告自辯訴說坎坷人生　患抑鬱兼曾多次圖自殺

婦人涉於酒店房內勒死6歲外孫仔案續審，被告出庭自辯。透露和丈夫結婚後先行誕下兩名女兒，惟丈夫因賭博和外遇問題，令她曾輕生，被送至醫院精神科。後來丈夫離開了家，並留走金錢，留下她獨力照顧兩名女兒，兼要為丈夫償債。惟幼女長大後遇人不淑，為男友誕下一子後，遭對方「打打鬧鬧」。被告見幼女受如此對待，大感難受，在庭上痛哭。

被告簡桂芳被控一項謀殺罪。(資料圖片)

兒子2歲時患血癌病逝

被告簡桂芳（55歲）稱她於內地深圳出生，於1980年來港居住。她和丈夫於1982年結婚，並於同年誕下長女。被告亦於1985年誕下一子，但兒子其後確診患有血癌，2歲時去世。幼女黃詩敏，即本案死者鄭霆軒的母親，則於1990年出生。幼女患有哮喘，被告當時擔心幼女的病情「驚佢大個都會辛苦」，因此對她「睇得好實」。

丈夫離家留下錢債待還

被告又稱，曾因丈夫的賭博問題而割脈尋死。此外，因丈夫「玩女人」而令她再次想死，她於1993年被送至醫院的精神科。丈夫最終在2001年取走家中的錢和首飾後，離她而去，惟被告仍要清還丈夫欠下的債款。

曾吊頸自盡被幼女救回

被告指其抑鬱問題令她不能承受壓力，需要食藥。她亦因此不能再做要求較高的侍應工作，改任清潔工人。惟她透露有時會忘記服藥，亦曾於幼女就讀小四至中一時吊頸自盡，被幼女救回一命。

憶幼女遭男友打鬧痛哭

幼女長大後有一名鄭姓男友，並因此懷孕。她指幼女很喜歡該男友，想與對方組織家庭，但該男友對其幼女欠佳。幼女於20歲時誕下鄭霆軒(下稱：鄭)，男友、幼女、鄭和被告一同居住，惟男友成日對其幼女「打打鬧鬧」，甚至叫她跳樓。被告指見到女兒受如此對待，大感難受，在庭上亦痛哭起來。

要照顧孫兒常提自己要吃藥

幼女和男友於鄭一歲時左右分開，幼女亦搬走，鄭主要由被告照顧。被告亦自覺照顧的責任重大，常提醒自己要定時服藥。

被告會為鄭準備膳食，以及帶他到公園玩。她指有很多內地學生在港讀書，替鄭報讀幼稚園時，也擔心他未能入讀。幸好被告找了6間幼稚園後，終有幼稚園收取鄭。

靠幼女1千元家用及津貼過活

被告又透露，因長女亦結婚有小朋友，未能給予家用，她當時是依靠幼女的1千元家用、傷殘津貼和兼職收入過活和照顧鄭。

55歲的被告被控一項謀殺罪，指她於2018年3月18日，在香港謀殺6歲的鄭霆軒。

案件編號：HCCC210/2019