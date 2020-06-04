具80年歷史般咸道官立小學　古諮會擬列為一級歷史建築

古諮會將於下周四（11日）開會，古蹟辦建議將西營盤般咸道官立小學評為一級歷史建築。 般咸道官立小學原址為拔萃男書室，孫中山曾在該校就讀。其後於1940至1941年，校舍改建為羅富國師範學院，曾為中大聯合書院校舍。

古蹟辦建議將位於西營盤般咸道9A號的般咸道官立小學評為一級歷史建築，根據古諮會文件，該校舍業權由政府所持有。

校舍現被納入為孫中山史蹟徑

般咸道官立小學原址為拔萃男書室，孫中山於1883年11月由翠亨村來港後，曾在拔萃男書室上學。隨著拔萃男書室於1926年遷址九龍，原址於1941年改建為羅富國師範學院，並在1962年至1971年間用作香港中文大學聯合書院校舍。小學校舍現被納入為孫中山史蹟徑。

古諮會將於下周四開會，除會就般咸道官立小學擬議評級外，亦會討論發展油麻地戲院第二期的文物影響評估。

根據古諮會文件，康樂及文化事務署擬發展的油麻地戲院第二期項目，為戲院旁三個現有的公共設施，即上海街垃圾收集站、公共廁所及露宿者服務單位重置後的空地。項目包括兩座分別樓高7層及2層的大樓，設施包括休憩用地 / 露天廣場、側舞台、彩排及練習室、食物環境衛生署的公廁設備等。

為保護為二級歷史建築的戲院，署方擬將項目面向窩打老道的立面高度，建於低過戲院的古典三角楣飾，以減低視覺影響；並會減少對戲院的歷史構件，如麻石牆的干預。