新冠肺炎｜許樹昌：祿泉樓再有人發病唔出奇　接觸傳播機會較高

本港沉寂一個月的新冠肺炎疫情突然又變反覆，昨日（4日）瀝源邨祿泉樓再新增一宗確診個案。衛生署宣布安排近百名居於10室和12室的居民，須撤離往檢疫中心隔離14日。身兼政府專家顧問的中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今日（5日）指，因新冠肺炎潛伏期達14日，故祿泉樓未來再出現確診個案「唔出奇」。 他又認為，祿泉樓傳播未必與污水渠有關，因若由渠道傳播，正常是由上層傳至下層，認為在共用地方接觸傳播的機會較高。他又呼籲祿泉樓居民不要搬走，以免將病毒傳入社區。

▼祿泉樓6月4日撤離情況▼

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許樹昌今日在港台節目《千禧年代》中表示，最早確診的包裝女工與丈夫住8樓，再到10樓及11樓出現確診個案，認為若經由渠道傳播，「正常係向下傳，除非有異常風向上吹」，故相信在共用地方接觸到病毒的機會較高，如升降機、信箱等。許認為，雖傳播未必與渠道有關，但撤離相關居民是「穩陣做法」，可更小心檢查喉管。

對於是否需全棟祿泉樓居民撤離，他認為未必需要，因確診個案數量不多，現時留兩個樣本做法更「穩陣啲」。他又指，有接觸過祿泉樓第一名確診個案，現時情況可以，而因潛伏期達14日，故將來再出現新增確診個案「唔出奇」。

許樹昌認為，祿泉樓傳播未必與污水渠有關，認為在共用地方接觸傳播的機會較高。（資料圖片／盧翊銘）

許樹昌又透露，政府初時要求祿泉樓居民留樣本做法沒有諮詢其意見，認為應設時限留樣本，「唔好拖咁耐，盡可能快啲留樣本會比較好」。

他又呼籲現時仍住於祿泉樓的居民不用太擔心，要保持個人衞生，因共用地方或有飛沫存在，亦要多洗手，並強調不要搬走，以免將病毒帶到社區。對於祿泉樓附近學校的風險，許認為學校實施防疫措施如戴口罩等，亦只是半日制上學就問題不大。