新冠肺炎｜張竹君：14日後再為祿泉樓居民檢測　仍有六戶未能聯絡

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（4日）祿泉樓新增一個初步確診個案，另有五宗從孟加拉輸入的確診個案。衞生署亦於今日安排近百名居於10室和12室的居民，撤離至檢疫中心隔離14日。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，住戶的檢測結果為陰性不代表無礙，將於14日後再次派發樣本瓶。她透露，仍無法聯繫六個單位的住戶，兩日內分別兩次拍門無果，已留下檢疫令。她亦指，香港人普遍養成戴口罩的習慣，未必所有情況須強制隔離。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，檢測結果為陰性，並不包保未來幾日無礙。因此將於病毒潛伏期即將完結時，為居民安排第二次深喉唾液檢測。（盧翊銘攝）

對於今日新增個案的患者「陰轉陽」，張竹君指檢測結果為陰性，並不包保未來幾日無礙。因此將於14日後，病毒潛伏期即將完結時，為居民安排第二次深喉唾液檢測。她認為，屆時居民再次驗出陰性將會感到安心，亦希望能找到隱性傳播病人。

她指，醫學監察依賴居民關注個人身體狀況，若感到不適須到診所求醫，更特別讚揚今日確診的患者，即使檢測結果為陰性仍然選擇求醫。她亦指，香港人普遍養成戴口罩的習慣，未必所有情況須強制隔離。

她進一步解釋，強制隔離依風險而定，一般而言緊密接觸者才須接受隔離檢疫。她認為祿泉樓患者的同層住戶不必疏散，指若打開先例，意味接下來的個案亦需採取同樣處理方法，疏散全棟住戶。她又指，以往當大廈出現兩個或以上的個案會特別關注，因此今日新增個案後，不排除喉管為傳播途徑，而決定疏散全棟同一座向的住戶。

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兩次到無法聯絡單位拍門無果

至於失去聯絡的六個單位，她透露暫時無法獲得聯繫，昨夜及今日下午曾分別兩次拍門無果，已留下檢疫令，希望失聯的住戶盡快與衞生署聯絡。她又強調只為檢測病毒，而非處罰他們。

她指，曾有鄰居和管理員指，有住戶已於五月前搬離單位，或早已搬至老人院，認為不排除發生類似情況。她又指，亦有可能住戶已離開香港，視乎警方有否方法尋獲他們。