東區醫院女職員為想討好上司　送青邊鮑乾鱷魚肉等　認行賄囚8周

公立醫院運作助理為獲取上司編配較討好的工作，被指向對方送贈逾1100元的食品，包括蛋糕、青邊鮑魚、乾鱷魚肉。運作助理早前承認三項向公職人員提供利益罪，今（5日）在東區裁判法院被判囚8星期。裁判官判刑時指，行賄罪行非常嚴重，不為社會所接受，雖然涉案性質較輕微，而且金額亦較少，但仍需要判處監禁。

行賄只為工作安排上得益

50歲的被告蔣紅玲，是東區尤德夫人那打素醫院的運作助理。

辯方求情指，本案所涉的金額較少，而被告只任職低層公職，而她行賄只為在工作安排上得益，對公眾服務的影響不大。

官強調社會絕對不能接受賄賂行為

裁判官指，雖然本案性質較輕微，所涉金額較少，而被告只為個人利益行賄，但行賄為非常嚴重的罪行，不為社會所接受，而社會經多年努力才能夠杜絕有關行為。裁判官判刑後亦提醒被告不要再做這麼愚蠢的行為。

常遭挑剔錯處決定向管工送禮

案情指，被告發現上司經常挑剔工作錯處，又會編配她做較吃力不討好的工作，以及在工作間責罵她。為改善雙方關係，決定送贈禮物給該管工。

在2017年6月某日，儘管被告知道當天並非上司生日，她仍然將一張生日蛋糕收據交給對方，讓上司提取價值約300元的蛋糕。

情況轉差再送乾鱷魚肉

被告發覺之後獲編配較討好的工作，但其後情況再度轉差，她又把一盒價值195元的乾鱷魚肉，放置到上司儲物櫃內。被告於亦再於同年11月某日，把兩隻共值約660元的新鮮靑邊鮑魚，以同一手法送贈予上司。

案件編號：ESCC760/2020