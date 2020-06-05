傳「大劉」華置前主席劉鑾雄健康出問題　甘比回應01：向公司查詢

華人置業（0127）股價今日急升六成，市場傳出前主席「大劉」劉鑾雄健康出問題。《香港01》記者向劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）查詢劉鑾雄的健康狀況，她以平靜的語氣回應，着記者向公司公關查詢。記者亦致電劉鑾雄之子劉鳴煒，他並無接聽，直接掛線。 華置發言人其後表示，劉鑾雄身體健康，多謝關心。

華置全日升六成

華人置業股價今日（5日）午後突然抽升，一度飆升近八成，收市仍升60.2%至5.8元，市值達110.64億元；全日成交額放大至4,310萬元，近年少見。

甘比着向公關查詢

市場傳出華人置業前主席劉鑾雄的健康出問題，劉鑾雄太太陳凱韻（甘比），回應《香港01》記者查詢時，語氣平靜地表示，着記者向公司公關查詢，記者多次追問，她亦語氣平和，僅着記者向公司查詢。

華置發言人：劉鑾雄先生身體健康

記者曾向華置公關查詢，公關表示不評論市場傳聞。其後華置公關再公開回應：「劉鑾雄先生身體健康，多謝大家關心。」

劉鑾雄與太太陳凱韻（甘比），2019年9月出席活動。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

劉鳴煒掛斷電話

記者亦致電至於劉鑾雄之子劉鳴煒，他並無接聽，直接掛線。