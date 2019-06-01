【逃犯條例】李家超：嚴正聲明不移送陳同佳返大陸　拒評劉鑾雄案

港府日前就逃犯條例修訂提出調整措施，包括只有中央機關才能向香港申請移送犯人，惟保安局長李家超一直拒絕回答陳同佳台灣殺人案，應由哪個中央機關提出引渡申請，惹來外界狐疑。 立法會保安事務委員會特別會議討論修例時，民主黨涂謹申就質疑，指過往內地政府聲稱對國民有屬人管轄權，曾出現台灣人在非洲國家犯罪，最後被移交到內地受審的情況，而港府一直不願意表明處理陳同佳的中央機關，動機是部署由北京的中央機關神經，將陳移送到大陸受審。 保安局長李家超回應時表示，「嚴正聲明，呢啲事不會發生，有關疑犯不會被移交內地，只會移交台灣。」

李家超嚴正聲明，台灣殺人案疑犯亦不會被移交內地，只會移交台灣。（余俊亮攝）

涂謹申表示，政府一直表示處理台灣殺人案是修例的初心，而他思考良久，終於明白為何「特區政府hea住於台灣政府傾」，僅向對方要求證據。他指，他唯一能想到的，是一個不可思議，但在現屆港府底下有可能的情況，即港府打算「引渡陳同佳到大陸受審」。

涂指，如按政府邏輯，台灣的中央當局就是北京，如台灣不肯接受移送，就會由中央政府申請移交陳道大陸。他指出，內地政府一向視台灣為中國一部分，陳和其他台灣人一樣是中國人，因此其有屬人管轄權；同時內地政府亦會透過此舉，將台灣矮化，如台灣要申請引渡陳，就要向北京申請，否則北京就自行引渡陳到內地，並藉口指責台灣不彰顯公義，打擊台灣形象。

李家超則「嚴正聲明」，指有關情況會發生，台灣殺人案疑犯亦不會被移交內地，只會移交台灣。

李家超不評論劉鑾雄案

此外，議會陣線區諾軒則提及劉鑾雄案，質詢李家超將來會否將他移送到澳門。李則指，不會討論個別個案；又指，其他司法管豁區向香港提出引渡申請，港府會按個案的案情、證據和事實根據處理。

區諾軒就駁斥李，指政府評論台灣殺人案，卻不回應劉鑾雄案，質疑劉日前放棄司法覆核，翌日政府隨之公佈調整修例內容，是與劉「夾過」。