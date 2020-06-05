警長涉騙學警24萬｜被告班上辦最不合做警察選舉　威脅三甲需革走

警校警長涉騙學警班費24萬案今（5日）續審。涉案班級另一財政長作供，他稱當時班長向班主任求情減少罰抄後，遭被告責罵越權、「懶叻」，及後被告曾舉辦選舉，要求班員選出最不適合做警察的班員，當時財政長及班長均被選中為三甲，被告威脅要「革走」他們。

被告歐智威在案發時是一班學警的副班主任。（李慧娜攝）

被告歐智威（39歲），被控兩項以欺騙手段取得財產、1項公職人員接受利益，及一項公職人員行為失當罪。

被告曾當眾罵班長懶叻

涉案SS班的另一財政長翁子材作供，他稱上月仍駐守元朗軍裝巡邏小隊。他提到在學堂SS班時，曾遭班主罰抄，當時的班長向班主任求情，被告知道後，在全班面前斥班長越權、「懶叻」，更叫其他班員「唔好學佢」，被告事後亦繼續針對班長。

班上辯不適合當警察選舉

翁又提到，被告曾在班內舉辦投票，要選出最不適合做警察的班員，及最受歡迎的班員，翁認為此次選舉與班長的越權事件有關，而他、班長及另一學警在選舉中，被選為最不適合做警察的三甲。當時被告把他們叫出去，並稱要「革走」他們，又問班員要否給機會他們。

當時班員均稱要給他們機會，被告則指要再辦選舉，若3人再被選為最不適合成為警察，被告便會革走他們，但最終沒再辦選舉。

被問是否等錢洗後不敢爭議禮物錢

翁憶述，被告曾要求班員每人支付1000元購買獎品及紀念品，但當時他和其他學員提出異議，望下調金額。被告卻在眾人散去後問他「你好等錢洗咩」，當時令翁感到非常害怕，而他最終沒反對有關金額。

被告稱任教的班級都會送他禮物

翁續指，課程近尾聲時，被告曾要求班員送一個耳筒給他，並說：「你地班會送畀我架可？」被告亦對班級稱，他每一次任教的班級均會送他禮物，後來被告稱他購買了Photoshop畫板，並會向財政長索取相關款項。

案件編號：DCCC816/3019