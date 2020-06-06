港版國安法｜建制組織撕已剪角BNO　聲言不續領　斥英國延居留期

全國人大早前通過「港版國安法」，人大常委會稍後訂立細節，並納入《基本法》附件三在港實施。此舉引起國際社會關注，英國首相約翰遜更指，準備延長英國國民海外護照（BNO）的港人簽證留英期由現時6個月至12個月。 公民力量發言人林宇星、人稱「大波Man」的石房有及民政事務局公共事務論壇成員高松傑今早（6日）於英國駐香港總領事館門外抗議，並撕毀BNO及朗讀「我是中國人」的聲明。然而，記者發現部份BNO早已過期被「剪角」。林宇星承認今早被撕掉的BNO已過期，但強調現時無持有任何BNO，重申「以後唔會再續領、只會持有特區護照」。

（左起）石房有、高松傑及林宇星等人今早到英國駐港總領事館門外，撕掉自己的BNO。（高仲明攝）

批英國政客僅是「出口術」

林宇星、石房有及高松傑等約6人今早於英國駐港總領事館外抗議及遞交請願信。他們高舉中國國旗以及「中華兒女」的橫額，並朗讀「我是中國人」的聲明及撕掉自己的BNO。林宇星表示，因應近日英國外相及多位政客聲稱，會延長BNO持有人的權利及居留期間由6個月，增至12個月。他認為，持有BNO與持有旅遊證件沒有分別，因未能享有當地的國民權利，亦無投票權。故他指出，英國政客僅是「出口術」，藉此影響港人國民的身份認同，形容此舉「不理想」。

林宇星續指，今日在總領事館門外抗議請願，並撕掉自己的BNO是一種表態。但記者發現林宇星及高松傑撕掉的BNO均已被剪角。林宇星承認，今日撕掉的BNO早已過期，但強調現時再無持有任何BNO護照，並稱「唔會再持有、只會持有特區護照」。

記者發現林宇星及高松傑即將撕掉的BNO已被剪角，林宇星承認今日所帶同的BNO早已過期。（高仲明攝）

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另外，林宇星又提及近日在網上發起「我是中國人」的挑戰，呼籲網民以拍片及文字等方式，聲明自己是中國人，並堅持僅是持有特區護照，堅定擁護「一國兩制」及支持「港版國安法」，活動發起至今，他稱反應不俗。

對於「港版國安法」將在港實施，林宇星強調「睇唔到會影響主流香港市民」，除非觸及「一國兩制」的底線。否則，長遠而言他認為，相關措施對港有裨益。