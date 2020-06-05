【復課準備】線上會議向家長交代防疫安排　校長：先調整學生情緒

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學校停課已逾4個月。教育局宣布，小四至中二及K3至小三分別將於6月8日及15日復課，並實行半日上課，以減低傳播風險。 學校也正密鑼緊鼓為復課準備，高主教書院小學部近日為校內設施噴上防疫塗層，增添不同的防疫配置及措施，並與家長進行直播會議，交代校方的復課安排。校長林銀燕表示：「家長知道學校範圍內嘅措施同安排，又可以同學生返學前做好心理預備，安心好多！」 攝影：黃舒慧

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為校舍添置硬件

高主教書院小學部校長林銀燕指，停課期間，學校為校舍添置物資及擬定防疫措施，為復課做足準備。例如添置了放於校門及手提的紅外線體溫探測儀，並把全校水龍頭更換成免接觸的自動款式。而在每一個課室裡，都會放有酒精搓手液，同時增設兩個垃圾筒，讓學生棄置口罩和一般垃圾，並會於當眼位置貼上溫馨提示，提醒同學不要分享物質。

「天主教香港教區亦好好，有服務中心負責統籌採購大人、中童及小童口罩，照顧學生、老師、家長需要，等家長唔使頻撲，而家學校嘅口罩存貨亦足夠同學使用。疫情期間，校友對母校都非常關愛，捐贈了一批噴灑器材及防疫物品。」

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向家長交代復課安排

為了讓家長和學生於復課前做好準備，老師親自製作防疫短片，教導學生如何除口罩、存放口罩等，同時與家長舉行直播會議，交代防疫安排。

「家長最憂慮係學生返嚟嘅衛生情況，小息俾唔俾食野？食嘅時候我哋會唔會教佢點樣處理？同家長做咗zoom直播會議，等佢哋知道學校範圍內嘅設施同安排，正式返學前，又可以同小朋友預先練習一下，佢哋都安心好多。」

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調節學生情緒

林校長表示，復課後每一節課堂35分鐘，體育課照常，半日課堂之間有一節30分鐘的長小息，會安排學生輪流去洗手間。「體育課原本一個星期2節，現改為1節，依隨教育局指引，俾學生伸展下，做柔軟體操、跳舞，不會做劇烈運動。」

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停課逾4個月，林校長指，已預留時間協助學生重投學習。「最關心嘅係學生返到嚟嘅心理狀態，停咗課一段日子，學生少不免需要時間去進入學習狀態。復課頭兩日會有兩節長的班主任課，老師收發停課期間的功課、執整返核心課程。預計一至兩星期去調整情緒，等學生個人定一定，最重要係心態預備好，先再進行課程。」

她又表示，停課至今老師一直在跟進學生的學習進度，大多沒有太大落後。復課後會特別與五年級同學鞏固考試範圍，至於個別進度落後的同學，暑假亦不排除會補課。「但補課就唔會係太長時間，因為學生都需要休息。」

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