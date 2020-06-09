修例風波一周年｜中學生告別不完美校園生活　冀另一角色關心社會

一場反修例風波引發的連串社會事件，香港在過去365日走過起伏跌宕的日子，對立矛盾激化。 17歲的應屆DES考生阿恆（化名）渡過了不一樣的中六，告別校園時沒有歡笑與淚水的「last day」、亦沒有填滿青春回憶的學校旅行，同輩都捲入反修例事件，在新冠肺炎疫情下面對人生最重要的一場考試， 「我會話係不盡完美的一年。」 他坦言，社會上缺乏中學生的聲音，選擇加入中學生組織，以另一個角色關心社會，「希望做到啲野去改變。」 前路仍未明，作為年輕一代的阿恆無力感不時浮現，但他相信只要團結仍有希望，「行過去會有出口。」

17歲的阿恆（化名）為應屆文憑試考生，形容今年為不完美的一年。（盧翊銘攝）

「我會話係不盡完美嘅一年…係可惜，但我的確喺呢一年做咗好多嘢。」17歲的阿恆（化名）為應屆文憑試考生，於訪問前一日剛完成最後一科地理考試，回首充滿波折的一年：「呢年嘅時間管理會好咗。」

沒有「最後一次」 與想像不一樣

最後一年的中學生涯荊棘滿途，先面對社會運動衝擊，再因肺炎疫情停課，文憑試延期，阿恆直言一切都與想像中的中六生活不一樣，「原本expect(期望)中六可以開開心心，完埋最後一年，同埋會有好多最後一次，最後一次學校旅行、last day、陸運會，但最後今年無咗last day，陸運會又得番一日。」

他形容為「特別的人生經驗」，固然有失卻但不乏得着，「中途多咗好多插曲，學校會有關注組…早咗提升自己公民意識，更加關心社會。」

阿恆有感社會上缺乏中學生的聲音，需要靠新一代為自己發聲。（盧翊銘攝）

6.16人生首次上街：以為政府會聽意見

去年修例風波捲席社會，街頭不時見到年輕一代的身影。阿恆憶述首次上街為「616大遊行」，「覺得好震撼，全部人都有同一個目標。」他於運動初時仍對遊行的態度不置可否，甚至未有參與最初的69遊行，「之後同同學傾，我記得我話政府都繼續二讀，好似無咩用，佢哋話做咗好過咩都唔做。」

直至612集會，從新聞中看到拔萃女書院教師楊子俊被槍傷右眼，甚至11月的西灣河開槍事件，不但鼓勵他上街，更激發起對事件的反思，「我以為政府會有諮詢、收集市民意見去做決定，但原來政府可以為咗想推行嘅事而漠視民意。」

我以為政府會有諮詢、收集市民意見去做決定，原來政府可以為咗想推行嘅事而漠視民意 阿恆（化名）

阿恆仍然相信香港有希望。（盧翊銘攝）

學生亦為公民 有責任了解社會

社會有人質疑中學生不應參與政治運動，阿恆會如此解讀：「學生應該關心學業，但同時唔應該忘記公民身份。」他說，中學生作為社會的一分子，有責任關心時事、了解社會現狀。正當社會陷入紛爭，更屬好契機推動年輕人去認識政治。他直言，自己於過去一年認清自己不足，從而透過與關注組同學討論、閱讀，了解政治及社會，亦促使他期望於大學選修政治相關的科目。

連場事件，就如《圍城》一書所言，「城裡的人想出去」，是不少香港人這刻的心聲，逃避看似最佳選擇。但阿恆直言，雖然會感到迷茫，但卻未想過放棄離開這城市，對於未來仍有想像與期盼，「雨過會有天晴，信念夠堅強，行過去就有出口。」