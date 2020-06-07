袁國勇指祿泉樓共兩個傳播途徑︰強力抽氣扇及𨋢掣致住戶感染

本港新冠肺炎疫情反覆，沙田瀝源邨祿泉樓共有7人確診當中4人住在該座12號單位。政府專家顧問團成員之一、香港大學微生物學系講座教授袁國勇在電台節目指，目前祿泉樓的傳播途徑共有兩個，包括廚房的強力抽氣扇將把暖空氣抽出，並隨著風向往上升，或造成上面樓層的單位住戶受感染；而大廈的公共設施如𨋢掣、信箱、大門扶手等，或住戶搭𨋢不戴口罩，亦能導致交叉感染。 他又指，現時衞生署每日進行約5,000個測試並不足以應付疫情，期望能增加測試量至7,500個。

袁國勇指，早前於6月1日到沙田瀝源邨祿泉樓調查，未有發現大廈存在「沙士」U型隔氣彎管、康美樓住戶改動氣喉、擾流效應等問題，亦未有發現糞渠及排氣管有明顯缺陷。但他認為不能忽視任何可能性，指廚房的強力抽氣扇有可能為傳播途徑。他解釋，祿泉樓住戶擔心被偷窺及偷竊，僅打開對外的窗戶，若含高病毒量的患者煮食時，強力抽氣扇將把暖空氣抽出，並隨著風向往上升，或造成上面樓層的單位住戶受感染。

袁續指，廚房抽氣扇未能解釋下面樓層的感染個案，因此推斷祿泉樓有另外的傳播途徑。他表示，大廈的公共設施如𨋢掣、信箱、大門扶手等，或住戶搭𨋢不戴口罩，亦能導致交叉感染，並認為香港建築密度高，單位面積細小，以上情況的出現無可避免。

目標每日測試量增加至7,500個

袁指，現時衞生署每日進行約5,000個測試並不足以應付疫情，期望能增加測試量至7,500個，在兩至三天內找到隱形患者。他指，新冠肺炎的潛伏期可達24天，隔離14天的措施只能找出95%的患者，仍有5%有機會進入社區成為隱形傳播鏈。因此他強調大量測試的重要性，僅一宗超級傳播的個案，將可把過去的努力付諸流水。

冀醫院能實行免費檢測

袁又讚揚政府目前的流程完善，然而問題在於私家醫生及病人是否願意進行檢測。他期望將來有一天，醫院能實行免費檢測服務，市民不需再花費時間排隊見醫生，直接由護士派發樣本瓶，並自行到洗手間收集深喉唾液樣本及遞交。