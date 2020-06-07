市建局：觀塘公共運輸交匯處工程大致完成　設首個室內巴士候車區

觀塘區正展開重建項目，其中包括全港首個附設室內巴士候車區的公共運輸交匯處。市區重建局行政總監韋志成今日（7日）發表網誌，指每個候車區設有巴士靠站感應器，並與候車區閘門系統連結，當巴士靠站時，感應器可開啟相應的候車區閘門。他表示，乘客可進入室內巴士候車區等候上車，無需逗留在巴士停泊區候車，避免吸入車輛廢氣。 他又指，交匯處其中一層為小巴總站，經研究後可撥出3個可容納小巴充電裝置的位置，並重新設計供電設施的配置，以預留足夠的電力及相關基礎設施配套。他續指，交匯處工程已大致完成，將與政府部門安排驗收，冀可早日開放。

韋志成於網誌表示，興建公共運輸交匯處，是觀塘重建項目的其中一項重要建設，以重置之前分佈於裕民坊、仁愛圍、同仁街一帶，以及周邊地區的多條巴士線及小巴站。他續指，觀塘市中心有逾100條巴士及80小巴路線途經，或以此為終點，但過往的舊區設計，道路網絡缺乏效率，容易出現交通瓶頸，以致塞車。

巴士總站改成環型設計 中央部分只用作泊車

韋志成表示，新的公共運輸交匯處將設上、下兩層，分別為巴士總站及小巴總站。他續指，如採用傳統有蓋巴士總站的並排式佈局設計，設多條並排的停車坑道供巴士停泊，由於巴士站的抽風系統未必能及時抽走巴士的廢氣，以致車站內的溫度較高，影響候車者舒適度。不過在新項目下，他指巴士總站改成環型設計，中央部分只用作泊車，8個巴士候車區改為環繞總站四邊佈局，並進一步與商場的室內空間整合，成為全港首個設有空調巴士候車區的巴士總站。

韋志成稱，每個候車區設有空調及預留足夠的輪候位置，讓乘客在舒適環境中候車。（韋志成網誌圖片）

韋志成續指，乘客可進入室內巴士候車區等候上車，無需逗留在巴士停泊區候車，避免吸入車輛廢氣；而且前往或離開巴士停泊區時，亦毋須橫過行車道或月台，減低發生交通意外的風險。他又指，候車區內會提供座位和無線網絡服務。另外，為了配合智慧出行，他指每個候車區設有巴士靠站感應器，並與候車區閘門系統連結，當巴士靠站時，感應器可因應巴士上客，或落客的需要，開啟相應的候車區閘門。

近年政府亦推動綠色公共交通，韋志成表示，雖然項目最初獲批時，地契條款未包括配能公共交通設施，但經過研究和評估後，小巴總站內可撥出3個可容納小巴充電裝置的位置，並重新設計供電設施的配置，以預留足夠的電力及相關基礎設施配套。

韋志成表示，公共運輸交匯處面積達到1.5萬平方米，位卡整個主地盤項目的中央位置，便利市民穿梭，工程已大致完成，將與政府部門安排驗收，冀可早日開放，根據區議會文件，料明年第一季完成驗收。他續指，交匯處不但服務觀塘區居民，更可惠及每日近100萬往返觀塘人口，「對促進整個東九龍區的人流、物流以至地區經濟，帶來莫大的裨益。」