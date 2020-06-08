聖公會主風小學今復課　副校：有學生住祿泉樓　家長稱正自我隔離

沙田瀝源邨祿泉樓早前爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，截至目前共有6宗確診。受疫情影響，全港學校課至5月27日起分階段復課，而小四至小六、中一及中二級亦於今日（8日）起復課，在祿泉樓旁邊的聖公會主風小學亦如常復課，學生進入校園時，必須行經消毒地氈及紅外線體溫探測，並須使用酒精搓手液消毒雙手。

聖公會主風小學亦如常復課，學生進入校園時，必須行經消毒地氈及紅外線體溫探測，並須使用酒精搓手液消毒雙手。（鄺曉斌攝）

副校長田少斌表示，全校共有761名學生，當中包括不足10名學生居住於祿泉樓，但由於今日只有小四至小六復課，仍須點算今日上學學生的資料才能確認他們有否上學。他續指，先前已有祿泉樓的家長表明會自我隔離，惟他們經過當局病毒檢測後已證實無染疫，身體狀況亦無大礙。

副校長田少斌指，先前已有祿泉樓的家長表明會自我隔離，惟他們經過當局病毒檢測後已證實無染疫，身體狀況亦無大礙。（鄺曉斌攝）

另外，校方早前已透過通訊群組與家長緊密聯繫，因應校園接近祿泉樓，教職員更謹慎執行各項防疫措施。田少斌透露，早前有家長就整體疫情及祿泉樓疫情，向校方查詢及反映憂慮，表明暫時不會讓子女復課，校方亦明白家長有擔憂，他們可為學生請假，不會當作曠課，提供選擇權讓家長放心。