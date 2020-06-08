復課│瀝源邨附近小學家長有喜有憂　告誡子女校內勿「攬頭攬頸」

全港學校停課逾4個月，小四至小六、中一及中二級今日（8日）終於復課。在瀝源邨祿泉樓旁邊的聖公會主風小學今日如常復課，大批家長冒雨送子女重返校園。 有家長認同應盡快復課追趕學業進度，但同時告子女在校園內不應「攬頭攬頸」；亦有家長對疫情下復課有所擔憂。

聖公會主風小學亦如常復課，學生進入校園時，必須行經消毒地氈及紅外線體溫探測，並須使用酒精搓手液消毒雙手。（鄺曉斌攝）

居住於禾輋邨家長譚先生向記者表示，復課前後分別甚大，「喺屋企由朝玩到晚，點會睇到成日，唔盡早復課，學業上會追唔到。」他認為，子女長期在家變得相對「懶散」，做功課時亦不太專心。

對於祿泉樓爆發疫情，譚先生認為不太擔心，但他認為校內應避免不必要聚集，「驚佢哋喺學校玩得癲，告誡佢唔好好似平咁『攬頭攬頸』，同學傾下計無乜所謂，但唔好太過Close（接近），要多用酒精搓手液。」家長王先生則表示，對於復課有些許擔憂，他認為當局應該考慮延長復課安排。

聖公會主風小學亦如常復課，學生進入校園時，必須行經消毒地氈及紅外線體溫探測，並須使用酒精搓手液消毒雙手。副校長田少斌今日表示，全校共有761名學生，當中包括不足10名學生居住於祿泉樓，先前已有居住於祿泉樓的家長表明會自我隔離，惟他們經過當局病毒檢測後已證實無染疫，身體狀況亦無大礙（見另稿）。

家長王先生表示，對於復課有些許擔憂，他認為當局應該考慮延長復課安排。（吳志豪攝）

家長：若附近再現源頭不明的個案 當局應該考慮停課

家長邱小姐居住於瀝源邨，她表示祿泉樓居民經過病毒檢測，大部分均為陰性，加上就讀小五級的兒子已屬高小程度，所以不太擔心，上學前備足濕紙巾、口罩及搓手液。她認為，若附近再次出現源頭不明的確診個案，當局應該考慮停課，而該校的透明度十分高，防疫措施亦足夠，例如透過短片詳細說明校內各項措施。

居住於水泉澳的家長鄭小姐今早6時許已陪子女出門上學，但她坦言上學前遇到些少「阻滯」——子女賴床。她認為，盡早復課是好事，紓緩家長部分壓力「無咁辛苦」，對於祿泉樓的疫情，她則認為：「都擔心唔到咁多。」