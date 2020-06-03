【派錢一萬】21間銀行參與現金發放計劃　6月底登記　最快7月到手

今年《財政預算案》措施之一，是全民派發一萬元。政府今日（六月三日）與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計六月底開始接受登記，七月開始發放款項。

▼21間參與現金發放計劃銀行▼

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政府今日（3日）與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。協議由庫務署署長黃成禧代表政府簽署，財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇和香港金融管理局總裁余偉文見證了簽署儀式。

陳茂波在簽署儀式上說：「我十分感謝各參與銀行協助政府推展現金發放計劃，讓合資格的市民，以方便快捷又穩妥的途徑辦理登記和收取10,000元。我亦感謝香港金融管理局在過程中提供的協助。」

派錢一萬元，21間銀行參與現金發放計劃。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

簽署服務協議的21間銀行（見列表）將為現金發放計劃提供電子登記平台，欲以個人銀行戶口直接收取款項的合資格市民，可透過有關銀行的網站或網上理財服務進行登記。這是最快收取款項的方法。市民亦可向有關銀行遞交書面登記表格。

陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計6月底開始接受登記，7月開始發放款項。

財政司司長在2020至21年度《財政預算案》中宣布向每名年滿18歲的香港永久性居民發放一萬元，以鼓勵本地消費和紓緩市民的經濟壓力。政府會盡快向市民公布登記和收取款項的方法和其他詳情。

▼《財政預算案2020》派糖懶人包▼

參與現金發放計劃的21間銀行詳列如下：



1.中國銀行（香港）

2.交通銀行（香港）

3.東亞銀行

4.中信銀行（國際）

5.中國建設銀行（亞洲）

6.集友銀行

7.創興銀行

8.花旗銀行（香港）

9.招商永隆銀行

10.大新銀行

11.星展銀行（香港）

12.富邦銀行

13.恒生銀行

14.香港上海滙豐銀行

15.中國工商銀行（亞洲）

16.南洋商業銀行

17.華僑永亨銀行

18.大眾銀行（香港）

19.上海商業銀行

20.渣打銀行（香港）

21.眾安銀行

▼《財政預算案2020》措拖▼